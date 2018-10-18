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Victoria's Secret'a şok suçlama! 'Yürümek için can atılıyor ama perde arkasında...'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.10.2018 10:36 | Son Güncelleme

Her yıl etkileyici moda şovuyla yıla damga vuran Victoria's Secret, bu kez eski mankeninden gelen ağır eleştirilerle gündem oldu. Markanın iki kez podyumunda yürüyen model Bridget Malcolm, Victoria's Secret'ın sağlıksız güzellik standartlarını dayattığını ileri sürdü. Victoria Secret cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Victoria's Secret'a şok suçlama! 'Yürümek için can atılıyor ama perde arkasında...'

Geleneksel yıllık şovuna sayılı zaman kala Victoria's Secret'e hiç beklenmedik bir yerden suçlama geldi. Daha önce iki kez markanın şovunda podyuma çıkan 25 yaşındaki model Bridget Malcolm; Victoria's Secret'ın sağlıksız güzellik standartlarını dayattığını ileri sürdü.

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Malcolm, birçok genç modelin podyumuna çıkmak için can attığı, kariyerinde bir basamak olarak gördüğü defilenin arka yüzünü anlattı.

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Malcolm, Empowerment, Not Diminishment adlı blog için görüşlerini kaleme kaldı. Bridget Malcolm, modellerin kendilerini açlıktan öldürdüğünü ve bunun sonucu olarak da yüksek prestijli bir işle yani yılın en çok konuşulan moda olayı olan Victoria's Secret defilesine çıkmakla ödüllendirildiğini ileri sürdü.

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Bridget Malcolm "Yılın bu zamanları benim için çok ilginç. Çünkü bunlar, modeller için çok ağır egzersizler yapıp, çok az yedikleri zamanlar" diye görüşlerini belirtti.

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Ünlü model, daha önce iki kez yaşadığı Victoria's Secret deneyimine gönderme yaparak, "O dönemde sağlıklı ve formda olduğumu düşünüyordum" diye yazdı. Malcolm, görüşlerini dile getirmeyi şöyle sürdürdü: "Asıl olan şu, ben kendimi rahatsız edecek derecede aç bıraktığım için o yüksek profilli podyuma çıkmakla ödüllendirildim. Etrafımdaki birçok arkadaşım da hayatlarını tehdit eden bu durumu yaşadı."

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Bridget Malcolm, firmanın genç kuşaklara "güzel olmak için aşırı şekilde zayıf görünmelisiniz" mesajı verdiğini ve bunun da çok yanlış olduğunu belirtti.

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Bu arada Victoria's Secret'a suçlama yönelten tek model Malcolm değil. Büyük beden model olarak tanınan 29 yaşındaki Robyn Lawley de firmanın büyük beden modelleri defilesine almamasını protesto etmek için bir imza kampanyası başlattı.

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Victoria Secret victoria secret's moda Bridget Malcolm

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