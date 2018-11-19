Victoria's Secret'ın photoshoplu melekleri! Siz de bunu yaparsanız...

Victoria's Secret'ın bir başka modeli Duckie, kendi instagram sayfasında uyluk bölgesinin daha zayıf olduğu bir kare yayınladı. Bu ayrıntı ise dikkatli kullanıcılardan kaçmadı. Duckie için, 'bacaklarını incelltiğini de yazmalısın' şeklinde yorum yaptılar.

Kuzey İrladalı model Stella, kendi instagram hesabında göğüslerini ön plana çıkarmak istemiş ve photoshop yardımıyla büyütmüş. Kullanıcılar, Stella'ya Victoria's Secret modeli olmak yeterli değil mi? şeklinde yorumda bulundu.

Victoria's Secret modelleri, podyumda çekilen fotoğraflarını değiştirmekle suçlanıyor. CelebFace instagram hesabı, küçük ama dikkat çekici farklılıkları vurgulayarak, modellerin çene hatlarını ve bellerini incelttiğini ortaya koydu ve tabii kalçalarını da belirgin hale getirdiğini. Fotoğraflarıyla oynayan modellerden birkaçı ise Bella Hadid, Devon Winter ve Elsa Hosk.

BELLA HADİD

Bella ise yanaklarına ve çene hattına değişiklik yapmakla suçlandı. Bella için, ''Anlayamayacağımız kadar kusursuzsun. Bunu neden yapıyorsun? Sadece kendin ol'' yorumu yapıldı.

ELSA HOSK

Victoria's Secret'ın bu yılki fantezi sütyenini taşıyan Elsa, pelvis bölgesini rötuşlamakla suçlanıyor.

SHANINA SHAIK

Shanina Shaik ise belini incelttiği için eleştiri alıyor. Shanina için bir hayranı,'' Modellerin bu iğrenç standartları beni iğrendiriyor. Onlar da bedenlerinden mutlu değilse sanırız yapılacak pek bir şey yok. Bu kadınlar asla mutlu olmayacak'' diye eleştirel bir yorumda bulundu.

DEVON WINTER

Devon Winter de ınstagram'da paylaştığı fotoğrafta karnını inceltmekle suçlanıyor. Devon'a gelen yorumlardan biri sanki bütün modelleri özetler gibi: “Bunların çoğunu Victoria'nın Photoshoplu melekleri olarak adlandırmalıyız.”

