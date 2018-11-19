KADIN

Victoria's Secret'ın photoshoplu melekleri! Siz de bunu yaparsanız...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.11.2018 16:38 | Son Güncelleme

CelebFace adındaki instagram hesabı Victoria's Secret modellerinin bellerini inceltmek, kalçalarını daha belirgin yapmak, çene hatlarını belirgin kılmak için kendi fotoğrafları üzerinde bir dizi değişiklik yaptığını iddia ediyor. Sosyal medya kullanıcıları ise, “bunların çoğunu Victoria'nın photoshoplu melekleri olarak adlandırmalıyız” diye yorumda bulunuyor.

Victoria's Secret'ın photoshoplu melekleri! Siz de bunu yaparsanız...

Victoria's Secret modelleri, podyumda çekilen fotoğraflarını değiştirmekle suçlanıyor. CelebFace instagram hesabı, küçük ama dikkat çekici farklılıkları vurgulayarak, modellerin çene hatlarını ve bellerini incelttiğini ortaya koydu ve tabii kalçalarını da belirgin hale getirdiğini. Fotoğraflarıyla oynayan modellerden birkaçı ise Bella Hadid, Devon Winter ve Elsa Hosk.

İnstagram hesabı, kimsenin mükemmel olmadığını göstermek istediklerini, gerçekçi olmayan güzellik standartlarını göz önüne koyduklarını ifade ediyor.

STELLA MAXWELL

1

Kuzey İrladalı model Stella, kendi instagram hesabında göğüslerini ön plana çıkarmak istemiş ve photoshop yardımıyla büyütmüş. Kullanıcılar, Stella'ya Victoria's Secret modeli olmak yeterli değil mi? şeklinde yorumda bulundu.

DUCKIE THOT

2

Victoria's Secret'ın bir başka modeli Duckie, kendi instagram sayfasında uyluk bölgesinin daha zayıf olduğu bir kare yayınladı. Bu ayrıntı ise dikkatli kullanıcılardan kaçmadı. Duckie için, 'bacaklarını incelltiğini de yazmalısın' şeklinde yorum yaptılar.

BELLA HADİD

3

Bella ise yanaklarına ve çene hattına değişiklik yapmakla suçlandı. Bella için, ''Anlayamayacağımız kadar kusursuzsun. Bunu neden yapıyorsun? Sadece kendin ol'' yorumu yapıldı.

ELSA HOSK

4

Victoria's Secret'ın bu yılki fantezi sütyenini taşıyan Elsa, pelvis bölgesini rötuşlamakla suçlanıyor.

SHANINA SHAIK

5

Shanina Shaik ise belini incelttiği için eleştiri alıyor. Shanina için bir hayranı,'' Modellerin bu iğrenç standartları beni iğrendiriyor. Onlar da bedenlerinden mutlu değilse sanırız yapılacak pek bir şey yok. Bu kadınlar asla mutlu olmayacak'' diye eleştirel bir yorumda bulundu.

DEVON WINTER

6

Devon Winter de ınstagram'da paylaştığı fotoğrafta karnını inceltmekle suçlanıyor. Devon'a gelen yorumlardan biri sanki bütün modelleri özetler gibi: “Bunların çoğunu Victoria'nın Photoshoplu melekleri olarak adlandırmalıyız.”

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
İnternette gördüğünüz her güzellik tavsiyesine inanmayınİnternette gördüğünüz her güzellik tavsiyesine inanmayın
Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret photoshoplu modeller

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Jet Sosyete dizisinde Avrupa Yakası sürprizi!

Jet Sosyete dizisinde Avrupa Yakası sürprizi!

Hamilelik hakkında tuhaf ama gerçek bilgiler

Hamilelik hakkında tuhaf ama gerçek bilgiler

23 Kasım İkizler burcunda Dolunay! Sussam olmuyor, susmasam olmaz

23 Kasım İkizler burcunda Dolunay! Sussam olmuyor, susmasam olmaz

Hemen ilaca başvurmayın hormonlarınızı bu doğal yollarla dengeleyin

Hemen ilaca başvurmayın hormonlarınızı bu doğal yollarla dengeleyin

Bu hatalar boşanmaya neden oluyor! İşte dört zehirli davranış

Bu hatalar boşanmaya neden oluyor! İşte dört zehirli davranış

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternette gördüğünüz her güzellik tavsiyesine inanmayın

İnternette gördüğünüz her güzellik tavsiyesine inanmayın

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Her kadının bilmesi gereken temel göz makyajı tekniği

Her kadının bilmesi gereken temel göz makyajı tekniği

Her gün karşılaşıyoruz! Bu karışım uzmanların bile tepkisini çekti, inanmayın

Her gün karşılaşıyoruz! Bu karışım uzmanların bile tepkisini çekti, inanmayın

Dövme yaptırmak isteyenlere dev hizmet! Biri kesinlikle aklınızı çelecek

Dövme yaptırmak isteyenlere dev hizmet! Biri kesinlikle aklınızı çelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.