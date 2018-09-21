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Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 08:55 | Son Güncelleme

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

HANOI (AA) - Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, 2016 yılında devlet başkanlığı görevine gelen Quang'ın, Hanoi'deki bir askeri hastanede yerel saatle 10.00 sularında hayatını kaybettiği belirtildi.

Son zamanlarda sağlık durumu ağırlaşan Devlet Başkanının, yurt içinde ve yurt dışında tedavi gördüğünü belirten hastane yetkilileri, Quang'ın rahatsızlığı hakkında bilgi paylaşmadı.

Quang'ın en son Komünist Parti'nin bir Politbüro toplantısında ve Çinli bir delege için verilen resepsiyonda halkın karşısına çıktığı kaydedildi. Quang, devlet başkanı olmadan önce kamu güvenliği bakanıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Tran Dai Quang Vietnam

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