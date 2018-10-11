Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı'ndan Yıldırım'a ziyaret

ANKARA, (DHA) - VİETNAM Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Ngan ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldırım, Ngan ile görüşmelerinin ardından Vietnamlı heyete TBMM Genel Kurulu'nu ve Meclis'in darbe girişimi sırasında bombalanan bölümlerini gezdirdi.

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