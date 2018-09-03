Vietnam'da şiddetli yağış 10 can aldı

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua'nın Afet Azaltma ve Önleme Ajansına dayandırdığı habere göre, Thanh Hoa eyaletinde dün gece etkisini artıran yağış, sel ve heyelanlara yol açtı.
Sellerde dokuz kişinin, toprak kaymasında ise bir kişinin yaşamını yitirdiği, üç kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Bölgede 364 ev hasar görürken, 6 bin 523 hektarlık pirinç tarlası kullanılamaz hale geldi.
Haziran ayında başlayan muson yağmurları kaynaklı seller ve heyelanlarda 150'den fazla kişi hayatını kaybetti, 119 kişi yaralandı.
Bölgede afetler nedeniyle yaklaşık 304 milyon dolarlık hasar meydana geldiği kaydedildi.
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