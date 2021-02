Viggo Mortensen, Aragorn değil Wolverine olacaktı

Yüzüklerin Efendisi (The Lord Of The Rings) serisindeki Aragorn karakteriyle hafızalara kazınan Viggo Mortensen, 2000 yapımı X-Men filminde Wolverine karakteri için Hugh Jackman’dan önce düşünülen isimdi. Viggo Mortensen, Wolverine karakteri için o dönem 20th Century Fox ve yönetmen Bryan Singer'la görüştüğünü söyledi.

VİGGO MORTENSEN: 'RAHATSIZ EDİCİ'

Viggo Mortensen, aynı karakteri defalarca canlandırma fikrini rahatsız edici bulduğu için teklifi geri çevirdiğini belirtirken, oğlunun da bu kararı almasında pay sahibi olduğunu ekledi.

Screen Rant'in aktardığına göre, ünlü oyuncu şöyle konuştu:

Aynı karaktere ait bitmek bilmeyen filmlere bağlı kalma düşüncesi o dönem beni rahatsız ediyordu. Bu konuda gergindim.

Altmış iki yaşındaki oyuncu, oğlu Henry'yi de kendisine şans getirmesi için Singer'la yaptığı toplantıya götürdüğünü ifade etti. Sıkı bir X-Men hayranı oğlunun, Singer'ın Wolverine başta olmak üzere X-Men üyelerini tasvir edişini beğenmediğini ve "Bu yanlış, bu böyle değil" dediğini aktardı.

Mortensen, yönetmenin daha sonra, oğluna Wolverine'i bilip bilmediğini sorduğunu Henry'nin "Evet ama o böyle görünmüyor" dediğini belirtti.