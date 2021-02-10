Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Viggo Mortensen, Aragorn değil Wolverine olacaktı

Viggo Mortensen, Aragorn değil Wolverine olacaktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 10.02.2021 08:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Viggo Mortensen, Aragorn değil Wolverine olacaktı

Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Aragorn ile hafızalara kazınan yıldız oyuncu Viggo Mortensen, yıllar sonra Wolverine karakterini canlandırma teklifini reddetmesi üzerine konuştu.

Yüzüklerin Efendisi (The Lord Of The Rings) serisindeki Aragorn karakteriyle hafızalara kazınan Viggo Mortensen, 2000 yapımı X-Men filminde Wolverine karakteri için Hugh Jackman’dan önce düşünülen isimdi. Viggo Mortensen, Wolverine karakteri için o dönem 20th Century Fox ve yönetmen Bryan Singer'la görüştüğünü söyledi.

Herkes Keanu Reeves’den gelecek yanıtı bekliyor! Öyle bir teklif gitti ki...Herkes Keanu Reeves’den gelecek yanıtı bekliyor! Öyle bir teklif gitti ki...

VİGGO MORTENSEN: 'RAHATSIZ EDİCİ'

Viggo Mortensen, aynı karakteri defalarca canlandırma fikrini rahatsız edici bulduğu için teklifi geri çevirdiğini belirtirken, oğlunun da bu kararı almasında pay sahibi olduğunu ekledi.

Screen Rant'in aktardığına göre, ünlü oyuncu şöyle konuştu:

Aynı karaktere ait bitmek bilmeyen filmlere bağlı kalma düşüncesi o dönem beni rahatsız ediyordu. Bu konuda gergindim.

Altmış iki yaşındaki oyuncu, oğlu Henry'yi de kendisine şans getirmesi için Singer'la yaptığı toplantıya götürdüğünü ifade etti. Sıkı bir X-Men hayranı oğlunun, Singer'ın Wolverine başta olmak üzere X-Men üyelerini tasvir edişini beğenmediğini ve "Bu yanlış, bu böyle değil" dediğini aktardı.

Han'dan sonra o da geliyor! Hızlı ve Öfkeli 9’a dönen oyuncu...Han'dan sonra o da geliyor! Hızlı ve Öfkeli 9’a dönen oyuncu...

Mortensen, yönetmenin daha sonra, oğluna Wolverine'i bilip bilmediğini sorduğunu Henry'nin "Evet ama o böyle görünmüyor" dediğini belirtti.

Toplantının geri kalanı Singer'ın, oğluna yaptığı değişiklikleri açıklamaya çalışmasıyla geçerken Mortensen sözlerini şöyle sürdürdü:

Oradan çıktık. Henry, yönetmenin anlattığı şeyleri değiştirip değiştirmeyeceğini sordu. Ben de 'Hiç sanmıyorum' dedim. Ben zaten kabul etmeyecektim çünkü bunu yıllarca yapmak istediğimden emin değilim. (Ancak) Bundan birkaç yıl sonra üç Yüzüklerin Efendisi filmi çektim. Yani kim bilebilirdi ki?

Yeni John Wick denilen Nobody filminden fragman yayınlandıYeni John Wick denilen Nobody filminden fragman yayınlandı

İlk tercih olmasa da Hugh Jackman, Wolverine'i X-Men serisinin en popüler karakteri haline getirmiş, 17 yıl boyunca 8 filmde süper kahramana hayat vermişti. Mortensen de "Bence Jackman harikaydı. Eminim hiç kimse, bunu ondan daha iyi yapacak bir kişiyi hayal edemezdi" diyerek Avustralyalı oyuncuya hakkını teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Sandra Bullock büyük oynuyor! Brad Pitt’le birlikte...Sandra Bullock büyük oynuyor! Brad Pitt’le birlikte...
Rüyada memeden süt gelmesi ne demek, ne anlama gelir?Rüyada memeden süt gelmesi ne demek, ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Kimler yok ki! Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ünlüler

Kimler yok ki! Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ünlüler

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Diğer Haberler

Sandra Bullock büyük oynuyor! Brad Pitt’le birlikte...

Sandra Bullock büyük oynuyor! Brad Pitt’le birlikte...

Margot Robbie'nin bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Jennifer Lopez’li Marry Me filminin başına gelmeyen kalmadı! Şimdi de...

Başına gelmeyen kalmadı! Şimdi de...

OnlyFans: Selling Sexy ile OnlyFans fenomenlerini keşfedin

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Herkes Keanu Reeves’den gelecek yanıtı bekliyor! Öyle bir teklif gitti ki...

Gözler Keanu Reeves'in yanıtında!

Han'dan sonra o da geliyor! Hızlı ve Öfkeli 9’a dönen oyuncu...

Han'dan sonra o da F9'a dönüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.