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Virgil Abloh: Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton baş tasarımcısı 41 yaşında hayatını kaybetti

16.12.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının en ünlü tasarımcılarından olan Virgil Abloh, 41 yaşında, ender görülen bir kanser türü nedeniyle hayatını kaybetti.

Virgil Abloh: Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton baş tasarımcısı 41 yaşında hayatını kaybetti

Moda dünyasının en ünlü tasarımcılarından olan Virgil Abloh, 41 yaşında, ender görülen bir kanser türü nedeniyle hayatını kaybetti.

Dahi bir tasarımcı olarak anılan Abloh, Fransız lüks moda devi Louis Vuitton'un erkek giyiminin baş tasarımcısıydı.

Abloh bu göreve getirilen ilk Afrikalı Amerikalı isimdi.

Virgil Abloh, kurduğu sokak giyim markası Off-White ile moda dünyasının en ünlü isimlerinden bir oldu.

41 yaşındaki tasarımcının Instagram sayfasından yapılan anma paylaşımında, Abloh için "sadık bir baba, eş, ağabey ve arkadaş" ifadeleri kullanıldı.

Ganalı bir anne ve babanın çocuğu olan Abloh, Chicago'da hayatını kaybetti.

Vogue dergisinde hayatına yer veren bir makalede, giysilerle tanışmasının terzi olan annesine dayandığı yazıldı.

2 yıldır kanserle mücadele ediyordu

2 çocuğu olan Abloh'a 2019 yılında ender görülen bir kanser türü olan kardiyak anjiyosarkom tanısı konuldu.

Modacının hastalığı kamuoyuna duyurulmamıştı.

Abloh Kanye West'in markası için yaptığı tasarımlarla ünlendi

Instagram hesabından hastalık sürecine ilişkin, "Hastalıkla mücadelesini mahrem bir şekilde yürütmeyi seçmişti. Farklı ve zorlayıcı birçok tedaviden geçerken, moda ile kültür sanat dünyasının önemli kurumlarında lider olmayı sürdürdü" denildi.

Aynı paylaşımda, "Tüm süreç boyunca, iş ahlakını, sonsuz merakını ve iyimserliğini de hiç kaybetmedi" ifadeleri kullanıldı.

Abloh, moda dünyasının en ilham verici isimleri arasında gösterildi.

Moda, müzik ve sanat alanında aktif olan Abloh, aynı zamanda mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitim almıştı.

Louis Vuitton'un tepe yöneticisi olan Bernard Arnault, Abloh için, "O yalnızca dahi bir tasarımcı ve öncü değil, güzel bir ruha sahip bir bilgeydi" dedi.

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