Virgil van Dijk'ten anlamlı röportaj

UEFA, İstanbul'da oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesi Liverpoollu yıldız Virgil van Dijk'in, genç milli ampute futbolcu Emirhan ile yaptığı röportajı yayınladı.

UEFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınlanan videoda, maçın oynanacağı Vodafone Park'ta bir araya gelen Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Van Dijk ile genç oyuncu Emirhan arasındaki röportaja yer verildi.

Dijk'in sorularını yanıtlayan Emirhan, 11 yaşındayken trafik kazası geçirdiğini, hayattan keyif almaya devam ettiğini ve hayalinin, milli takımda 7 numaralı formayı giyerek kupalar kazanmak olduğunu söyledi.

Kendisiyle benzer durumda olan çocuklara çağrıda bulunan Emirhan, "Kendilerinden asla utanmasınlar. Evden çıkmazlarsa karanlığı yaşarlar ama sosyal aktivite yaparlarsa yıldızları parlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Virgil van Dijk'e kariyerindeki başarının sırrını soran Emirhan ise "Senin de söylediğin gibi, hayatından keyif alarak devam edeceksin ve hayallerini kovalayacaksın. Sana imkansız olduğunu söyleyenlere asla kulak asmayacaksın." yanıtını aldı.

İkili, röportajın ardından fotoğraf çektirerek vedalaştı.

