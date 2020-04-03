Virüsten korunmak bu kadar kolay! Sadece 5 dakikada kendi maskenizi yapın

Cerrahi maskelere olan yoğun talep ve sağlık çalışanlarına yapılan yetersiz tedarik yüzünden maske bulamıyorsanız endişelenmenize gerek yok. Hem sizin hem sevdiklerinizin sağlığını düşünerek evde nasıl maske yapabileceğinizi araştırdık. Evde kolay ve pratik bir şekilde kendi maskelerinizi yaparak virüse karşı önleminizi alabilirsiniz.
Korona virüs (COVİD-19) tüm dünyaya yayılmış durumda. Sağlık uzmanları her fırsatta toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda maske takmanın önemini vurgulamaya başladı. Cerrahi maskelere olan talebin artmasıyla birçok vatandaş maske alamadı. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar farklı çözüm yolları aramaya başladı. Sosyal medyada ilgi gören maskelerin nasıl yapılacağı konusu vatandaşlarda merak uyandırdı. Sizin için bulduğumuz kolay maske yapımlarıyla hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.
Korona virüsün tehlikeli bir boyut almasıyla kişisel hijyene verilen önem arttı. Vatandaşlar sık sık ellerini yıkayarak, kolonyayla ve dezenfektanlarla temizleyerek virüse karşı önlem almaya başladı. Sağlık Bakanlığı dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yaparak vatandaşlara bilgilendirmeler yaptı. Mecbur kalarak dışarı çıkan vatandaşlar, bulaşma riskini azaltmak için cerrahi maskeler takmaya başladı. Peki, satın aldığımız maskeler ne kadar güvenli?
3 mikron boyutlarında olan virüslere karşı normal özellikteki tıbbi maskeler, ne yazık ki tam ve güvenilir bir koruma sağlamıyor. Normal tıbbi maskeler yalnızca %30 oranında virüslere karşı koruma sağlayabiliyor. Bu açıdan hastalığı taşıyan kişilerin maske takması bulaştırma riskini azaltmak için daha önemlidir. Ancak, ağız ve burun kapatan özel filtreli cerrahi maskelerin koruma oranı %70'e kadar ulaşabiliyor. Cerrahi maskeler, virüse karşı daha iyi bir koruma sağlasa da; uzmanlar, stokların azlığından dolayı yalnızca sağlık çalışanlarının almaları yönünde uyarılar yapıyor. Hal böyle olunca da, vatandaşlar evlerinde kendi maskelerini yapmaya başladı.
Malzemeler:
Yapılışı: 3 yaprak uzunluğunda kağıt havlusu koparın. Kağıt havluyu bir ters bir düz şeklinde katlayın.
Katlama işlemi bittikten sonra, kağıt havlunun kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırın ve lastiğinizi geçirin. İnce ve uzun bir hal alan kağıt havluyu kıvırdığınız yerden, yatay pozisyonda zımbalayın.
Kağıt havlunun ortasına yüzünüzü yerleştirebileceğiniz kadar açıklık oluşturun.
Malzemeler:
Yapılışı: Çenenizin boyutuna göre kumaşı ölçerek kesin. Makas yardımıyla kumaşın kenarlarından lastik geçecek büyüklükte delik açın. Lastiği deliklerden geçirerek kulağınızın arkasına takın.
Yapılışı: Sütyenin tek bir sünger kısmını makas yardımıyla kesin. Sünger kısmını ağzınıza tutarak kulağınıza göre lastik ölçüsünü ayarlayın. Lastikleri süngerin iç kısmına dikin/ yapıştırın. Tebrikler maskeniz hazır! Oldukça farklı bir yöntem olan sütyenden maske yapımı, yıkanabilir olması yönünden çok tercih ediliyor. Dilerseniz sütyen görünümünün gitmesi için renkli kumaşlarla kaplama yapabilirsiniz.
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