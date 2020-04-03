Virüsten korunmak bu kadar kolay! Sadece 5 dakikada kendi maskenizi yapın

Cerrahi maskelere olan yoğun talep ve sağlık çalışanlarına yapılan yetersiz tedarik yüzünden maske bulamıyorsanız endişelenmenize gerek yok. Hem sizin hem sevdiklerinizin sağlığını düşünerek evde nasıl maske yapabileceğinizi araştırdık. Evde kolay ve pratik bir şekilde kendi maskelerinizi yaparak virüse karşı önleminizi alabilirsiniz.

VİRÜSE KARŞI KENDİ MASKENİZİ YAPIN

Korona virüs (COVİD-19) tüm dünyaya yayılmış durumda. Sağlık uzmanları her fırsatta toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda maske takmanın önemini vurgulamaya başladı. Cerrahi maskelere olan talebin artmasıyla birçok vatandaş maske alamadı. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar farklı çözüm yolları aramaya başladı. Sosyal medyada ilgi gören maskelerin nasıl yapılacağı konusu vatandaşlarda merak uyandırdı. Sizin için bulduğumuz kolay maske yapımlarıyla hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.

TIBBİ MASKELER NE KADAR GÜVENLİ?

Korona virüsün tehlikeli bir boyut almasıyla kişisel hijyene verilen önem arttı. Vatandaşlar sık sık ellerini yıkayarak, kolonyayla ve dezenfektanlarla temizleyerek virüse karşı önlem almaya başladı. Sağlık Bakanlığı dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yaparak vatandaşlara bilgilendirmeler yaptı. Mecbur kalarak dışarı çıkan vatandaşlar, bulaşma riskini azaltmak için cerrahi maskeler takmaya başladı. Peki, satın aldığımız maskeler ne kadar güvenli?