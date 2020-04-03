KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Virüsten korunmak bu kadar kolay! Sadece 5 dakikada kendi maskenizi yapın

Virüsten korunmak bu kadar kolay! Sadece 5 dakikada kendi maskenizi yapın

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Korona salgını ülkemizde panik havası yarattı. Virüsten korunmak için maske takmanın önemini vurgulayan uzmanlar, vatandaşları bilgilendirmeye başladı. Bilgilendirmeler dahilinde satış rekorları kıran maskelerin önem kazanması, stokların tükenmesine neden oldu. Sosyal medyada yaygınlaşan el yapımı maskeler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar kendi maskelerini nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı.

Virüsten korunmak bu kadar kolay! Sadece 5 dakikada kendi maskenizi yapın

Cerrahi maskelere olan yoğun talep ve sağlık çalışanlarına yapılan yetersiz tedarik yüzünden maske bulamıyorsanız endişelenmenize gerek yok. Hem sizin hem sevdiklerinizin sağlığını düşünerek evde nasıl maske yapabileceğinizi araştırdık. Evde kolay ve pratik bir şekilde kendi maskelerinizi yaparak virüse karşı önleminizi alabilirsiniz.

VİRÜSE KARŞI KENDİ MASKENİZİ YAPIN

Korona virüs (COVİD-19) tüm dünyaya yayılmış durumda. Sağlık uzmanları her fırsatta toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda maske takmanın önemini vurgulamaya başladı. Cerrahi maskelere olan talebin artmasıyla birçok vatandaş maske alamadı. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar farklı çözüm yolları aramaya başladı. Sosyal medyada ilgi gören maskelerin nasıl yapılacağı konusu vatandaşlarda merak uyandırdı. Sizin için bulduğumuz kolay maske yapımlarıyla hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.

TIBBİ MASKELER NE KADAR GÜVENLİ?

Korona virüsün tehlikeli bir boyut almasıyla kişisel hijyene verilen önem arttı. Vatandaşlar sık sık ellerini yıkayarak, kolonyayla ve dezenfektanlarla temizleyerek virüse karşı önlem almaya başladı. Sağlık Bakanlığı dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yaparak vatandaşlara bilgilendirmeler yaptı. Mecbur kalarak dışarı çıkan vatandaşlar, bulaşma riskini azaltmak için cerrahi maskeler takmaya başladı. Peki, satın aldığımız maskeler ne kadar güvenli?

3 mikron boyutlarında olan virüslere karşı normal özellikteki tıbbi maskeler, ne yazık ki tam ve güvenilir bir koruma sağlamıyor. Normal tıbbi maskeler yalnızca %30 oranında virüslere karşı koruma sağlayabiliyor. Bu açıdan hastalığı taşıyan kişilerin maske takması bulaştırma riskini azaltmak için daha önemlidir. Ancak, ağız ve burun kapatan özel filtreli cerrahi maskelerin koruma oranı %70'e kadar ulaşabiliyor. Cerrahi maskeler, virüse karşı daha iyi bir koruma sağlasa da; uzmanlar, stokların azlığından dolayı yalnızca sağlık çalışanlarının almaları yönünde uyarılar yapıyor. Hal böyle olunca da, vatandaşlar evlerinde kendi maskelerini yapmaya başladı.

VİRÜSE KARŞI KORUMA SAĞLAYAN EV YAPIMI KOLAY MASKE TARİFLERİ

KAĞIT HAVLUDAN MASKE YAPIMI

Malzemeler:

  • Kağıt Havlu
  • Lastik
  • Zımba

Görsel 3

Yapılışı: 3 yaprak uzunluğunda kağıt havlusu koparın. Kağıt havluyu bir ters bir düz şeklinde katlayın.
Katlama işlemi bittikten sonra, kağıt havlunun kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırın ve lastiğinizi geçirin. İnce ve uzun bir hal alan kağıt havluyu kıvırdığınız yerden, yatay pozisyonda zımbalayın.
Kağıt havlunun ortasına yüzünüzü yerleştirebileceğiniz kadar açıklık oluşturun.

EVDEKİ KUMAŞ BEZLERLE MASKE YAPIMI

Malzemeler:

  • Kumaş bez
  • Makas
  • Lastik

Görsel 4

Yapılışı: Çenenizin boyutuna göre kumaşı ölçerek kesin. Makas yardımıyla kumaşın kenarlarından lastik geçecek büyüklükte delik açın. Lastiği deliklerden geçirerek kulağınızın arkasına takın.

SÜTYENDEN MASKE YAPIMI

  • Sütyen
  • Makas
  • Lastik
  • İğne-iplik / Yapıştırıcı

Görsel 5

Yapılışı: Sütyenin tek bir sünger kısmını makas yardımıyla kesin. Sünger kısmını ağzınıza tutarak kulağınıza göre lastik ölçüsünü ayarlayın. Lastikleri süngerin iç kısmına dikin/ yapıştırın. Tebrikler maskeniz hazır! Oldukça farklı bir yöntem olan sütyenden maske yapımı, yıkanabilir olması yönünden çok tercih ediliyor. Dilerseniz sütyen görünümünün gitmesi için renkli kumaşlarla kaplama yapabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Bakın hangi sıklıkta değiştirmelisiniz?Bakın hangi sıklıkta değiştirmelisiniz?
Bu problem geçene kadar öpüşmeyin!Bu problem geçene kadar öpüşmeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
el yapımı maske, sütyenden maske, kağıt havludan maske,

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp...

Şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp...

Genç oyuncu da pozitif çıktı!

Genç oyuncu da pozitif çıktı!

Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nın İbiza davetine olay cevap!

Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nın İbiza davetine olay cevap!

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Dizi çekimleri bitince imajını değiştirdi

Dizi çekimleri bitince imajını değiştirdi

Bakın hangi sıklıkta değiştirmelisiniz?

Bakın hangi sıklıkta değiştirmelisiniz?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Nefes darlığı olanlar dikkat!

Nefes darlığı olanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evinizdeki görünmez bakterileri bu yöntemlerle yok edin!

Evinizdeki görünmez bakterileri bu yöntemlerle yok edin!

Çoğu kişi uzun süre kullanıyor! Bakın çarşaflarınızı hangi sıklıkla değiştirilmelisiniz?

Bakın hangi sıklıkta değiştirmelisiniz?

Ellerinizi her yıkama sonrası nemlendirin, tırnaklarınızı kısaltın

Buna dikkat edin! Her türlü virüs ve bakteriler için giriş yolu...

Aşıyla önlenebilen tek kanser türü! Rahim ağzı kanserine karşı çocukluk döneminde önlem alın

Aşıyla önlenebilen tek kanser türü!

Adet düzensizliği neden olur?

Birçok kadın bunu yaşıyor! Peki neden?

Koronavirüsle birlikte artan anksiyete bozukluğu

Koronavirüsle birlikte artan anksiyete bozukluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.