Vision Board nasıl yapılır? Yeni yıla girmeden yapmak lazım!

1. Nedir bu adını sıklıkla duyduğumuz Vision Board?



Vision board, hayallerini ve hedeflerini görsel olarak ifade ettiğin bir alandır. Buradaki en önemli detay, panoyu hazırlarken bu hayaller ve hedefleri gerçekleşmiş gibi düşünmek... Örneğin, hayalindeki arabanın resmini panoya eklerken sanki bu araba kapının önündeymiş gibi hayal etmelisin.

2. Öncelikle hayattaki hedeflerini iyi düşün!



Bu panoyu hazırlamadan önce hayatta gerçekten ne istediğine karar vermelisin. Hedeflerinin net olması, panoyu hazırlarken işini epey kolaylaştırır. Panoya hayatta istediğin her konu hakkında görsel ekleyebilirsin. Kariyer, sağlık, aşk, kişisel gelişim, hayallerin ve çok daha fazlası...

3. İlham kaynaklarını bul!



Hayalindeki hayatı temsil eden her şey senin ilham kaynağındır. Bunları en basitinden dergiler, internet görselleri, stickerlar, motivasyon cümleleri gibi örneklendirebiliriz. Yine bir örnekle kafanda daha iyi tasarlamanı sağlayalım. Mesela spora mı başlamak istiyorsun? Panonu, spor yaparken mutlu olan insanların görselleri ile doldur. Böyle küçük detaylar motivasyonunu artırır.

4. Panonu nereye yapmak istediğini seç!



Sadece pano diye bahsettiğimize bakmayın. Burada olay tamamen her zaman gözünün önünde duracak bir vision board hazırlamak. Bu pano, telefonunun arka planı ya da defterin olabilir. Bu, senin motivasyon kaynağın olacağı için sık sık gözünün önünde olması püf noktalarından biri.

5. En eğlenceli kısıma geldik!



Her şey tamamsa, sıra geldi görselleri panoya yerleştirmeye... Görselleri panoya yerleştirirken dikkat etmen gereken birkaç şeyden bahsedelim. Öncelikle, benzer hedefleri bir arada grupla. Önemli hedefleri panonun ortasına dikkat çekici bir şekilde yerleştir. Son olarak da panodaki görsellerin renklerinin ve boyutlarının dengeli olmasına dikkat et.

6. Motivasyon sözlerini unutma...



Bu panoda sadece görsellerin olması yetmez! Panoya senin motivasyonunu uçuracak kelimeler ve cümleler eklemek de harika bir yöntemdir. "Bu yıl hayallerimi gerçekleştireceğim!" gibi motivasyon cümleleri ile panonun enerjisini güçlendir.

7. Kendi zevkine göre panonu kişiselleştir!



Panon tamamen sana özel olmalı ve senin kendi zevklerine göre oluşmalıdır. Panonu istediğin gibi kişiselleştirebilirsin. Bunu nasıl yapabilirsin? Sticker, renkli kalem, el yazısı, hatta küçük objeler gibi bolca seçeneğin bulunuyor. Gerisi sana kalmış...

8. Panon hazırsa, görünür bir yere as!



Panoyu hazırladıktan sonra bir kenara koyup sakın ortalıktan kaldırma. Zaten buradaki amaç, her zaman gözünün önünde olması. Özellikle, sabah kalktığında ya da yatmadan önce gördüğün şey panon olsun. Bu sayede hedeflerin hiç aklından çıkmayacak.

9. Panonu istediğin gibi güncelleyebilirsin.



Hedeflerin ve hayallerin zamanla değişebilir. Bu çok normal bir şey. Bu yüzden yıl içinde, panonu güncellemekten asla korkma. Yeni hedefler ekle. Hatta gerçekleşen hedeflerin üstünü çiz. Eski görselleri değiştir. Güncel bir pano, sana daha çok umut verir.

10. Ve en önemlisi... Hedeflerini hayata geçirmek için çabala.



Vision board, sadece hayal kurmak için değil, harekete geçmek için var. Yani, panonu yaptıktan sonra bir kenara çekilme ve harekete geç. En ufak bir adım bile panondaki tüm hayalleri gerçekleştirmek için harika bir başlangıçtır. Umarız ki, hepsi bir bir gerçekleşir.