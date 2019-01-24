KADIN

Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

Vitiligo rahatsızlığından muzdarip olan model Iomikoe Johnson, insanların 'dalmaçyalı, inek' gibi söylemleri yüzünden yıllardır zorbalıkla müacadele ediyor. Ancak Johnson, vücudunu sevdiğini ve bu şekilde olmasını 'hediye' olarak gördüğünü söyleyerek kendisini Vitiligo Tanrıçası olarak ilan ediyor.

Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Iomikoe Johnson 25 yaşındayken vitiligo rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldı.

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Yıllardır ırkçı söylemlerle yüzyüze kalan ve hakaretlerle baş etmeye çalışan 38 yaşındaki kadın genç kadınlara ilham kaynağı ve rol model olarak hizmet etmeye çalışıyor.

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Johnson, ''Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow gibiyim. O kendisiyle dalga geçen arkadaşları yüzünden okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ama doğallığı ve farklı görüntüsü sayesinde şimdi podyumların aranan mankenlerinden. Ben de kendisini örnek alarak zorbalıklara meydan okudum. Dalmaçyalı, benekli gibi birçok ırkçı söylemle karşı karşıya kaldım.

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Ancak farklı oluşumuz bizim en büyük hediyemiz. Vitiligo'lu diğer kadınların güvensizliklerini yenmeleri için Dünyayı Güçlendiren Benekli Kız adlı bir kitap yazdım. Bu durum herkesin başına gelebilir. Ne yani bizim başımıza geldi diye ölecek değiliz. Kendimizi sevmek ilk işimiz olmalı. Güzelliğin içten geldiğini bilmek gerekir'' diye konuşuyor.

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Model, kitabının vitiligo'lu diğer genç kadınlara ve kendisinden ya da görünüşünden emin olmayan diğer kızlara yardım etmesini umut ediyor.

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VİTİLİGO NEDİR?

Vitiligo, cildin pigment hücrelerinin, melanositlerin belirli alanlarda yok olduğu bir hastalıktır.
Semptomlar ve vitiligo bulguları, vücudun herhangi bir yerinde cildin renginin kaybolarak beyaz lekeler şeklinde olmasıdır.
Vitiligo, lokal olarak bir bölgede görülebilir veya vücutta birkaç farklı alanı etkileyebilir.
Çoğu uzman tarafından, vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücuttaki bazı hücrelere saldırması ve tahrip etmesinden kaynaklanan bir otoimmün durum olduğuna inanılsa da, vitiligonun kesin nedeni bilinmemektedir.
Vitiligo çoğunlukla, 40 yaşından önce görülen bir hastalıktır. 20’li yaşlardan önce görülmesi daha olasıdır. Vitiligonun ailelerde genetik olma olasılığı daha fazladır.
Vitiligo bazen tiroid disfonksiyonu da dahil olmak üzere diğer tıbbi durumlar ile ilişkilidir.
Vitiligo’nun bir bölgeye yayılıp yayılmayacağını veya kalmayacağını belirlemenin bir yolu yoktur.
Vitiligo ağrılı değildir ve önemli sağlık sonuçları yoktur; Bununla birlikte, duygusal ve psikolojik sonuçları olabilir.
Bazı tıbbi tedaviler, durumun ciddiyetini azaltabilir, ancak tedavi edilmesi zor olabilir.
Vitiligoyu önlemenin bilinen bir yolu yoktur.


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Anahtar Kelimeler:
Iomikoe Johnson Vitiligo rahatsızlığı

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