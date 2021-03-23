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Volkswagen Golf ne kadar? İşte 2021 Volkswagen Golf fiyat listesi

23.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen Golf far tasarımını ve teknolojisini tamamen değiştirmenin yanında 22 adet bağımsız LED modüllerden oluşan farlara sahip bir model. Peki görünüş ve donanım açısından pek çok güzel özelliğe sahip olan Volkswagen Golf ne kadar? İşte 2021 Volkswagen Golf fiyat listesi...

Volkswagen Golf ne kadar? İşte 2021 Volkswagen Golf fiyat listesi

Far tasarımının ve teknolojisinin tamamen değiştiğinin görüldüğü Volkswagen Golf, 22 adet bağımsız LED modüllerden oluşan farlara sahip. Peki görünüş ve donanım açısından pek çok güzel özelliğe sahip olan Volkswagen Golf fiyatı ne kadar?

VOLKSWAGEN GOLF NE KADAR? VOLKSWAGEN GOLF FİYAT LİSTESİ

Golf’ün IQ. LIGHT – LED Matrix farları 22 adet bağımsız LED modüllerden oluşmakta. Her bir modül tek tek açılıp kapatılabilme özelliğine sahip. Şehir İçi, Standart ve Otoban olmak üzere 3 değişik uzun far modu ve entegre dinamik sinyal lambaları ile IQ. LIGHT – LED Matrix farlar, aynı zamanda düşük enerji tüketimleri ile yakıt ekonomisine de katkı sağlıyor.

Bunun yanı sıra “Dynamic Light Assist” teknolojisi ile farlar, merkezi kamera sistemi tarafından tespit edilen trafikteki diğer başka araçların sürücülerinin yararı için, 22 LED modülü ayrı ayrı şekilde de kapatıp açabiliyor.

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2021 model Volkswagen Golf 8, jant tasarımları konusunda oldukça zengin seçeneklere sahip bir araç. 16 inç ve 17 inç boyutundaki jantlar standart şekilde sunuluyor. Aynı zamanda opsiyon listesinde de çok fazla jant seçeneğinin bulunuyor.

2021 Volkswagen Golf 8, Impression donanım seçeneği ile 223.500 TL’den başlayan fiyatlar satışa sunuluyor. İşte tüm modellerim fiyat listesi;

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