VPN nedir, nasıl açılır? VPN nasıl kurulur, Twitter VPN ile giriş nasıl olur? İşte adım adım kullanım rehberi

İnternette yavaşlama sorunu yaşanmasıyla beraber VPN, son dönemde sıklıkla araştırılan konulardan biri haline geldi. Arama motorlarında 'VPN nedir? VPN ne işe yarar? VPN nasıl kullanılır?' gibi sorulara araştırılıyor. 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık büyük Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşlar sosyal medya hesaplarından, özellikle de Twitter ve Instagram üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Peki, VPN nedir, nasıl açılır? VPN nasıl kurulur, Twitter VPN ile giriş nasıl olur?

ÜCRETSİZ VPN NASIL İNDİRİLİR?

Bilgisayarınıza ücretsiz VPN indirmek için, kullanmış olduğunuz tarayıcının mağazasına girip istediğiniz VPN'i indirip kurulum işlemini yapabilirsiniz. Telefonunuza VPN indirmek için Google Play Store veya App Store mağazaları üzerinden ücretsiz VPN uygulamalarını indirip, kurabilirsiniz.

VPN NEDİR, NASIL KURULUR?

VPN, bölge kısıtlamalı web sitelerine erişmek , halka açık Wi-Fi'larda yaptığınız aramaları gizlemek ve daha fazlası için kullanılabilir. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra depremzedeler seslerini sosyal medya aracılığıyla duyuruyorlar. İnternette yaşanan yavaşlama sonrasında vatandaşlar VPN nedir ve VPN nasıl kurulur araştırıyorlar. işte adım adım VPN kuruluşu...

IOS İÇİN VPN KURULUMU



VPN'ler tüm iPhone'larda, iPad'lerde ve Mac'lerde doğrudan yapılandırılabilir. MacOS'te fazladan birkaç adım atmanız gerekse de, iOS'ta bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

iPhone veya iPad'inizde Ayarlar'ı açın.

Genel'e dokunun ve VPN'i seçin.

Ardından, VPN Konfigürasyonu Ekle'ye dokunun.

Ağ yöneticiniz gerekli bilgileri sağlayacaktır. Bu, VPN protokolünü, VPN ayarlarını (açıklama, uzaktaki kimlik, sunucu) ve kimlik doğrulama oturum açma bilgilerini içerir.

Tamamlandığında, profili kaydetmek için Bitti'ye dokunun.

ANDROİD İÇİN VPN KURULUMU

Telefonun Ayarlar menüsünü açın. Sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak aşağıdaki talimatların değişebileceğini unutmayın.

Wi-Fi ve İnternet veya Kablosuz ve Ağlar'a dokunun. İlk olarak ağ ayarları sayfasına gitmeniz gerekir.

VPN'e dokunun. Bazı cihazlarda, önce Daha fazlası'na dokunarak seçenekleri genişletmeniz gerekebilir.

Yeni bir VPN bağlantısı için "VPN profili Ekle"[Add VPN profile]seçeceğine dokunun. Bunu görmüyorsanız, gelişmiş seçenekler menüsünü açmanız gerekecektir (genellikle üç dikey nokta simgesine dokunarak).

Sunucu adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi gerekli bilgileri girin.

Bağlan'a dokunun. VPN uygulaması kullanıyorsanız uygulama açılır.

TWITTER VPN İLE GİRİŞ NASIL OLUR?

Telefonunuzdan Google Chrome VPN eklentisini kurarak istediğiniz siteye giriş sağlayabilirsiniz. Twitter'a girmekte zorluk yaşayanlar önce telefonlarına VPN kurup sonrasında siteye rahatça erişebilirler.





