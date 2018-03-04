Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

İşte sağlıklı olmanıza yardımcı olacak 10 yol..

Vücudu toksinlerden arındırmanın yolları

1 / 11 Detoks için smoothie'ler yapın Lif açısından zengin olan gıdalar sindirim sisteminizi iyileştirmeye yardımcı olur ve temizler. Meyve, sebze kefir veya yoğurtla smoothie'ler hazırlayabilirsiniz.

2 / 11 Probiyotik gıdaları tüketin Karnınızın ve bağırsağınızın daha iyi çalışmasını sağlamak için, probiyotikler takviyeli gıdalar tüketin. Probiyotik açıdan en zengin besinler arasında kefir ve sade yoğurt vardır. Günde en az bir kez tüketmeye özen gösterin.

3 / 11 Saunaya girin ve egzersiz yapın Terleme, vücudun toksinlerden temizlenmesinin doğal bir yoludur. Saunaya girin ve terleyin. Ancak yüksek sıcaklık bazı kişilerde sağlık sorunlarına sebep olabildiğinden gitmeden önce doktora danışmanızda fayda var. Terlemenin başka bir yolu da egzersiz yapmaktır. Sizin için en uygun egzersizi yapmaya çalışın.

4 / 11 Zaman zaman oruç tutmayı deneyin Yemek yiyoruz, sonra biraz daha yiyoruz. Ve tükettiğimiz şeyler genellikle rafine edilmiş şekerden ve işlenmiş gıdalardan oluşuyor. Bir iki gün oruç tutmak, vücudunuzdaki zararlı toksinlerden arınmanıza yardımcı olur.

5 / 11 Sabah kahvesi yerine yeşil çay için Filtre edilmemiş kahvenin içerisinde diterpene adı verilen madde kolestrol düzeyini artırabilir. Kötü kolesterol birikiminden kaçının, yeşil çay ya da başka bitki çayları tüketmeye çalışın.

6 / 11 Havayı temizleyin Toksinler açık pencerelerden evinize girebilir. Basit bir şekilde mobilya tozunu almak ve zemini silmek soluduğunuz havayı temizleyecektir.

7 / 11 Organik beslenin Organik sebze, meyve ve et, böcek ilacı veya antibiyotik gibi toksinler içermez. Organik beslenmek metobolizmanızı düzene sokacak ve vücudunuzdan gereksiz toksik elementleri atacaktır. İşlenmiş gıdalar hiçbir zaman doğal gıdaların verdiği kadar besin sağlamaz. Sebze ve meyvelerinizi kendiniz üretin ya da emin olduğunuz üreticierden temin edin.

8 / 11 Rafine şekerlerden kaçının Rafine şekerler ve yapay tatlandırıcılar, vücudun doğal metabolizmasını engelleyebilir ve kanda çok fazla glikoz oluşturmasına neden olur. Dolayısıyla diyabet, kilo ve kalp hastalıklarına neden olur. Şeker yerine organik kahverengi şeker, akçaağaç şurubu ve diğer sağlıklı tatlandırıcıları kullanabilir, bedeninizin şekerden kurtulmak istediğini göreceksiniz.

9 / 11 Bol bol su için Su vücudunuzda biriken kötü maddelerin ''yıkanması'' için doğal bir kaynaktır. Ne kadar çok tüketirseniz vücudunuzdaki toksinlerden o kadar hızlı kurtulursunuz. Dilerseniz içeceğiniz suya bir miktar elma sirkesi de ekleyebilirsiniz.

10 / 11 Aktif kömür Aktif kömür, karbonlaştırılmış hindistan cevizi kabukları, turba, petrol kok kömürü, maden kömürü, zeytin çekirdekleri veya talaş ile yapılan ince siyah bir tozdur. Kömür çok yüksek sıcaklıklarda işlenerek “aktive” edilir. Vücudunuzdaki toksinlerin, ağır metallerin ve zehirlerin çoğunu kelimenin tam anlamıyla kaldırabilir. Yemekten önce tüketilmesi tavsiye ediliyor.