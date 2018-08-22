Vücudumuzun bu bölgesi ne işe yarıyor?

Mesela bel gamzesi. Bel gamzesine sahip olan kadınları diğerlerinden ayıran nasıl bir özellik mevcut? İşte bu sorunun ve daha pek çok fark edilmeyen gizemin cevabı...

Vücudumuzu ne kadar tanıyoruz?

Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çouğunu ilk kez duyacaksınız.

1 / 150 On yıl içinde vücudumuz neredeyse tamamen yenileniren Her gün yaklaşık 70 milyar hücre vücudumuzda ölüyor ve farkına bile varmıyoruz. Alyuvarlar her 3 ayda bir ölür; böbrek hücreleri bir yıldan fazla bir sürede yenilenir. On yıl içinde de vücudumuz neredeyse tamamen yenilenir. Bazı hücreler, nöronlar gibi bir asırdan daha fazla yaşar.

2 / 150 Her göbek, bir bakteri evreni Ürpertici geliyor, fakat her göbekte binlerce bakteri var ve kendi ekosistemini yaratıyorlar. Bilim adamları bunun daha çok yağmur ormanına benzediğini söylüyor: floranın bir dengesi var, bazı bakteri türleri baskın. Her göbeğin kendi bakteri seti ve kendi ekosistemi bulunuyor.

3 / 150 Mide asidi demir eritebilir Midemiz hidroklorik asit içerir. Midenin yabancı maddelere karşı kendisini ve vücudu savunması için bu iyi bir özelliktir. Mide asidi binde 1-3 kloridlik asit taşır. Midenin salgıladığı hidroklorik asit keskin bir asittir, birçok canlıda gastrit asit olarak salgılanır. Hidroklorik asit ise halk tabiri ile tuz ruhu olarak bilinir. Eğer midede mukus tabakası bulunmasaydı midenin kendisini sindireceği ve yaşamın son bulacağı örneğini hepimiz biliriz. Bu doğru bir örnektir. Hidroklorik asit midede salgılandığında mide mukoza tabakası ile kendisini bu aside karşı korur.

4 / 150 Duygular sahte anılar yaratır Hafızanıza güveniyorsanız, sizin için kötü haberlerimiz var. Anılarımız, mevcut duygusal duruma bağlı olarak her geçen gün değişiyor. Mesela, geçen yıl en iyi arkadaşınızla harika bir yolculuk geçirdiniz ama bir süre önce tartıştınız ve birbirlerini görmeyi bıraktınız. Şimdi, geziyi hatırlayınca, o kadar kötü değil diyeceksiniz..

5 / 150 Vücudumuzun yarısı bakterilerden oluşur Vücudumuzda kendi hücrelerimize kıyasla 10 kat daha fazla bakteri bulunduğu varsayılmaktaydı ancak son çalışmalar bu varsayımı reddetti: Yetişkin bir insanın vücudu 30-40 trilyon bakteri içerdiği belirtildi. En yüksek bakterinin ise rektumda olduğu söyleniyor.

6 / 150 Parmaklarınız bir ölçme aracı olarak kullanılabilir Birçoğunuz bu gerçeği duymuştur, ancak herkes bunu bilmez. Eski zamanlarda insanlar uzunlukları ölçmek için vücutlarının belirli bölümlerinden yararlanırlardı. Eski Mısırlılar'ın kullandığı kübit, kolun dirsekten parmak uçlarına kadar olan bölümünün uzunluğu (yaklaşık 50 cm), dijit ise işaretparmağının genişliğiydi (yakla­şık 2 cm). Yaklaşık 10 santimetreye eşit olan ve bugün hâlâ atların boyunu ölçmekte kulla­nılan bir el genişliği de gene bir uzunluk birimiydi. Önceleri, kollar açıldığında iki elin parmak uçları arasındaki uzaklık (yaklaşık 1,8 metre) olarak kabul edilen kulaç, denizde derinlik ölçmek için kullanılırdı.

7 / 150 Üst dudak kası Rock'n'Roll Kralı'nın çoğu fotoğrafında üst dudağını kaldırdığı bölümünü fark edebilirsiniz. Bu özellik kesinlikle onun markası oldu. Kasın adı çok basit: üst dudak kası (levator labii superioris).

8 / 150 Elinizdeki bu noktaya birkaç dakika bastırmanız sindirim, mide ve bağırsak şikayetinize iyi gelecektir İğnesiz akapunktur olarak da nitelendirilen akupresür yöntemi, "jimmy" adı verilen ahşap aletlerle yapılabildiği gibi doğrudan parmaklarla da yapılabilmektedir. Ağrıları, sancıları ve diğer semptomları azaltmak için bu teknikleri deneyebilirsiniz.

9 / 150 Omuz ve kürek kemiği rahatsızlığı için bu yöntemi uygulayın Akupresür (Acupressure), Çin'de binlerce yıldır uygulanan bir tedavi yöntemidir. Genel olarak belirli noktalara basınç uygulamak suretiyle bölgede toplanan enerji yoğunluğunun dağıtılması ve ilgili noktalarla bağlantılı organların bu şekilde rahatlatılması esasına dayanır.

10 / 150 Baş, beyin ve gözler için görseldeki gibi ilerleyin Araştırmacılar vücut ağrılarını azaltmada bir tür Çin masajı olan 'Acupressure'ın geleneksel tıbbi yöntemlerden daha etkili olduğuna inanıyor. Tayvan'da yapılan deneylerde, araştırmacılar 'acupressure' ile ısı ve egzersiz tekniğinin kullanıldığı fizyoterapi tedavisini karşılaştırdılar.

11 / 150 Göğüs, kalp ve akciğerleriniz için... Kronik sırt ağrısı çeken 129 hasta iki gruba ayrıldı. 64'üne altı 'acupressure' seansı uygulanırken 65'ine fizyoterapi uygulandı.

12 / 150 Böbrek ve böbreküstü bezler için elinizin bu noktasına bastırın ve sonucu görün... Araştırmacılar tedavi sonrası hastaları incelediler ve altı ay sonra bir kez daha gözden geçirdiler. Sonuçlara göre 'acupressure' tedavisi uygulananlarda ağrı azalması oranı fizyoterapiden yüzde 89 oranında daha yüksek oldu.

13 / 150 Boyun ağrısından kurtulun Hint yağı uygulayın ve boynunuza masaj yapın. Enflamasyonu hafifletmek için soğuk kompres kullanın veya kan dolaşımını iyileştirmek için sıcak bir kompres kullanın. Sıkıştırmak için tarçın ve zerdeçal çayları kullanırsınız.

14 / 150 Baş ağrısından kurtulmak için Ayak baş parmağınız ve işaret parmağı arasındaki Tai Chong noktasına 2 dakika boyunca bastırmanız baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olacak.

15 / 150 Bonus! 5 dakika boyunca orta parmağınızı tuttuğunuzda bakın ne oluyor? Endişeli veya kızgın olduğunuzu hissettiğinizde orta parmağınızı elinize alın ve biraz sıkın. Bu yöntem sizi rahatlatır ve tansiyonunuzun biraz düşmesine izin verir.

16 / 150 Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz hayati vücut bölümleri Yapay zeka ve modern teknoloji ne kadar ilerlese de, insan vücudu dünya üzerindeki en mükemmel sistemdir. Vücudumuz, kendi yasaları ve gizemleri olan, birçoğu henüz çözüme kavuşturulmamış bütün bir evrendir. İnsan vücudu da tıpkı bütün bir evren gibi, kendi gizemleri ve kuralları içinde yaşıyor. Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik.

17 / 150 Anatomik tabla Baş parmağınızı öne doğru biraz uzatınca, resimdeki bölgede gördüğünüz yerde üçgen bir çukur oluşacak. Doktorlar bu üçgene 'anatomik kültablası' dermiş; çünkü çok eski zamanlarda insanlar bu noktayı sigaralarını söndürmek için 'tabla' olarak kullanırlarmış! Bu bölgede nabız zayıf olsa da önkol damarınızın hep attığını hissedersiniz. Çünkü buradaki damar, derinin hemen altında bulunur, dış dünyaya çok çok yakındır.

18 / 150 Ayak baş parmağı Vücudumuzun en kritik noktalarından biri, ayak baş parmağımız. Peki neden diğer parmaklara göre biraz daha garip görünür hep? Dengeyi sağlayabilsin diye... Ayaktayken, baş parmağımız sayesinde dengede ve dik durabiliyoruz. Şöyle de düşünebiliriz: İnsanlar ve diğer yaratıklar arasındaki ana farkı, ayak baş parmağı yaratıyor!

19 / 150 Glabella Kaşlarınız arasındaki küçük bölümün bile kendine has bir adı var. Glabella, alınçatı, kaşarası manasında kullanılmaktadır. Vücudumuzun bu önemli kısmı refleksleri kolayca kontrol etmemizi sağlar. Kaşlarınız arasında birkaç kez parmağınızı hafifçe vurun. Refleksleriniz iyi ise, gözleriniz hafif bir gerilim hissedeceksiniz ve göz kırpmak isteyeceksiniz. Glabella'ya parmak ucu, kalem arkasi veya refleks cekici ile vuruldugunda ilk birkac vurusta göz kapakları kırpma hareketini yaparken, takip eden vuruşlarda yapmaz. Eğer takip eden vuruşlarda da göz kapakları kırpma hareketine devam ederse bu durum anormaldir ve parkinson hastalığının erken belirtilerindendir. Tabi hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve dolayısıyla semptomların ilerleyişi de farklılık gösterebilir.

20 / 150 Trajus (Dışkulak kıkırdağı) ve antitragus (kulak kepçesi çıkıntısı) Tuhaf bir gerçek: kulaklarımızdaki bu küçük tümseklerin isimleri Latince "tragos" sözcüğünden geliyor. Yani bu bölgelere tıpta ''keçi'' adı verilmiş. Trajus, arkadan gelen sesleri duymamıza, güçlendirmemize ve kaynaklarını tespit etmemize yardımcı oluyor. Antitragus ise önden gelen sesler için aynı görevi yapıyor.

21 / 150 Dudak ve dil frenulumu Bu küçük kıvrımlar üst dudak ve dili desteklemek için gereklidir. Frenulum sayesinde dili istediğiniz yönde hareket eder ve hareketleri sınırlıdır. Bazı insanlar, neredeyse konuşamayacak kadar kısa bir frenuluma sahipler. Dilinizin altındaki bu küçük bağ önemli bir işleve sahiptir: Dilinizin altındaki bu küçük bağ önemli bir işleve sahiptir: dili ağızda sabitler ve daha az esnek hale getirir. Bu özellik, glossoptozu önler (dili kendiliğinden yutma) Vücutlarını henüz kontrol edemeyen yenidoğan bebekleri için hayati önem taşımaktadır.

22 / 150 Bademcik Birçoğumuz küçükken bademciklerimizi aldırdık. Onları sanki vücudumuzda olmaması gereken, 'gereksiz bir ek parça' olarak düşündük. Ama elbette bu doğru değil. Ağzımıza giren bakteri ve virüslerin daha da aşağı inmemesi için bademcikler bir tür süzgeç görevi görüyor. Ne zaman ki bademcikler şişiyor ve ameliyatla alınıyorlar; vücut diğer başka koruma mekanizmalarını davreye sokuyor. Anlayacağınız evet, bademciklerin bir yedeği var ama bizzat kendilerini kullansak daha iyi oluyor!

23 / 150 Tırnak etleri Hayatlarında en az bir kez manikür yapan herkes "kütikül" kelimesini bilir. Ama bilmeyenler için söyleyelim: Tırnağın bitip parmağın başladığı noktada yer alan beyaz lekelerden söz ediyoruz. Bu lekeleri genellikle manikür yaptırırken keser, aldırır, yok ederiz ama aslında bunu yapmamak lazım. Katiküllerin gerçekten önemli bir görevi var. Ellerimizi kötü bakterilerden, özellikle de büyük şehirlerde çok görülen virüslerden koruyorlar. Eğer katiküllerinizi aldırdıysanız ve bakteri vücudunuza o küçük noktadan giriş yaparsa geçmiş olsun! Ellerinizi ne kadar yıkarsanız yıkayın, fark etmez.

24 / 150 Fitrum Birçok uzman 'burunaltı oluğu' dediğimiz bölgenin insan vücudunda tarihöncesi çağlarda oluştuğunu ve koku alma duyusunu arttırıcı bir işlevi olduğunda hemfikir. Bugün elbette koku alma duyularımız çok gelişmiş durumda ama 'burun oluğu' hala orada duruyor ve bize atalarımızı, köklerimizi hatırlatıyor. Peki başka bir işe yarıyor mu? İşte buna çok şaşıracaksınız. Anne karnındaki bir bebeğin sağlıklı olup olmadığını, mesela otizm geliştirip geliştirmediğini doktorlar 'burun oluğu'ndan anlayabiliyorlarmış!

25 / 150 Bir dil baskısı tamamen benzersizdir Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik.

26 / 150 Çoğunu ilk kez duyacaksınız Tek bir saç, asılı bir elmanın ağırlığını tutabilir. Ancak bilim adamları elmanın boyutlarını belirtmiyorlar

27 / 150 İnsan vücudundaki şaşırtıcı gerçekler Bir kişinin ağzındaki bakteri dünyada yaşayan insan sayısına eşit veya daha fazladır.

28 / 150 Bu bilgiler uzmanları bile zaman zaman şaşkına çevirebiliyor Yumuşak ve kırılgan tırnaklar, trioid hastalığının işareti olabilir.

29 / 150 Çoğunu ilk kez duyacaksınız Bildiğimiz gibi sadece dört farklı kan türü değil, aslında 29 tane daha kan grubu olduğu biliniyor. A, B, O kan grubu sistemi içinde mutasyon sonucu ortaya çıkan ''Bombay'' adı verilen farklı bir grubun da olduğu ve bu kanın 250 bin kişide bir görüldüğü bildirildi.

30 / 150 Sadece bir gün boyunca, kanımız 19.312 kilometrelik mesafeyi çalışır Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çouğunu ilk kez duyacaksınız.

31 / 150 Bir insan günde yaklaşık 20 bin nefes alır Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

32 / 150 Büyüleyici gerçekler Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

33 / 150 Kulaklarımız hayatımız boyunca neredeyse inanılmaz bir hızda büyümeye devam ediyor Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

34 / 150 Kalp yılda 35 milyon kez atıyor Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

35 / 150 Her geçen gün insan vücudu yaklaşık bir milyon cilt hücresi kaybediyor Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

36 / 150 Cildinizin 1 santimetre kadarı yaklaşık yüz adet ağrı sensörü içerir Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

37 / 150 Erkekler, dillerinin yüzeyinde kadınlardan daha az damak zevkine sahiptir Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

38 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Herkesin belinin alt kısmında çukurlar vardır, ancak bazı insanların belirgindir. Pelvisin sakrum ile birleştiği yerlerde görünürler. Bugüne kadar yapılan pek çok araştırma, bel gamzesine sahip olan kadınların seks sırasında çok daha çabuk tatmine ulaştığını, yani daha kısa sürede orgazm olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun sebebi ise, bu insanlarda pelvisin ve omurganın kendine has bir şekle sahip olmasıdır.

39 / 150 Bir insan, hayatının yaklaşık beş yılını gözlerini kırpıştırarak geçirir. Neyse ki, aynı anda birçok şey yapabilirsiniz! Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

40 / 150 Ortalama kişi, yaşamı boyunca yaklaşık 35 ton gıda tüketir Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

41 / 150 Beynimizde her saniyede 100.000 kimyasal reaksiyon oluşur Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

42 / 150 Hapşırığınızın hızı 160 km / saattir. Bedenimizi çok iyi tanıdığımız yönünde kendinimizden emin olabiliriz ancak insan vücudunun en nitelikli uzmanları doktorlar ve bilim insanları bile insan vücudu karşısında zaman zaman şaşkına dönebiliyor. Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız.

43 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Vücudun kan kaynağı olmayan tek kısmı gözün korneasıdır. Oksijeni doğrudan havadan alır.

44 / 150 İnsan vücudunun mucizeleri İnsan beyni sabit disk sürücüsündeki dört terabayta eşdeğer bellek kapasitesine sahiptir

45 / 150 Büyüleyici gerçekler Kafatası 29 farklı kemikten oluşur.

46 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Beynin gönderdiği sinir uyarıları 274 km / saat'lik bir hızda hareket eder.

47 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Tek bir insan beyni, dünyanın bütün telefonlarının bir araya geldiğinden daha fazla elektrik uyarısı üretir.

48 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Ortalama bir insan vücudu ortalama köpek üzerindeki pireleri öldürmek için yeterli kükürt, 900 kalem yapmak için yeterli karbon, bir oyuncak toplaması için yeterli potasyum, 7 bar sabun yapmak için yeterli yağ ve 50 litrelik bir varil dolduracak kadar su içeriyor.

49 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Vücudunuzdaki 50.000 hücre öldü ve bu cümleyi okurken yeni hücrelerle değiştirildi.

50 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan embriyosu, gebelikden sonraki üç ay içinde parmak izi alır.

51 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Charles Osborne adındaki bir adam 68 yıl boyunca sürekli hıçkırdı

52 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Sağ elini kullananlar, sol elini kulananlara göre ortalama dokuz yıl daha uzun yaşar.

53 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsanların yaklaşık üçte ikisi başını öpüşürken sağa eğiyor.

54 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Ortalama kişi hayallerinin % 90'ını kaybeder.

55 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan vücudundaki tüm kan damarlarının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin km'dir.

56 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Ortalama olarak, bir kişinin solunum hızı, baharda sonbahara göre üçte bir daha yüksektir.

57 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Bir kişinin hayatının sonuna gelindiğinde ortalama 150 trilyon civarında bilgi geri çağırırlar.

58 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Vücut ısısının% 80'ini kafadan kaybederiz.

59 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Yüzünüzü kızarırken, mideniz de kırmızıya dönüşür.

60 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Susuzluk duygusu, su kaybı vücut ağırlığınızın% 1'ine eşit olduğunda ortaya çıkar. % 5'ten fazla kaybı bayılmaya neden olabilir ve% 10'dan fazlasının dehidratasyondan ölüme neden olur.

61 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan vücudunda en az 700 enzim aktiftir.

62 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Sırtlarında uyuyan tek canlılar insanlardır.

63 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Ortalama dört yaşındaki çocuk günde 450 soruyu sorar.

64 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Sadece insanların değil, aynı zamanda koalaların da benzersiz parmak izleri var.

65 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Bakterilerin yalnızca% 1'i insan vücudunun hasta olmasına neden olabilir.

66 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Yeryüzünde yaşayan herkes 1000 metre uzunluğunda bir kenara rahatlıkla yerleştirilebilir.

67 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Göbek düğmesinin bilimsel adı göbeklidir.

68 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Dişler, insan vücudunun kendilerini iyileştiremeyen tek parçasıdır.

69 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Ortalama bir insanın uykuya dalması için yedi dakikaya ihtiyacı vardır.

70 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Sağ elini kullananlar, yiyeceklerinin çoğunu ağızlarının sağ tarafında çiğnemekle birlikte solak insanlar solda bunu yaparlar.

71 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsanların sadece% 7'si solaktır.

72 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Elmanın ve muzun kokusu bir kişinin kilo vermesine yardımcı olabilir.

73 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Bütün yaşamları boyunca büyümesine izin verilirse, birisinin saç uzunluğu yaklaşık 725 kilometredir.

74 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Ömürleri boyunca, bir kişi ortalama olarak yanlışlıkla sekiz küçük örümceği yutacak.

75 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan vücudundaki bakterilerin toplam ağırlığı 2 kg'dır.

76 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan vücudundaki kalsiyumun% 99'u kişinin dişidir.

77 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan dudakları bir kişinin parmak uçlarından yüzlerce kez daha hassas.

78 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Bir öpücük, bir kişinin nabzını dakikada 100 vuruş veya daha fazla arttırır.

79 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Çenenizin bir tarafındaki çiğneme kaslarının toplam gücü 195 kilograma eşittir.

80 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Bir kişi 278 farklı bakteri çeşidini başka bir kişiye öpüştüğü zaman geçirir. Neyse ki, bunların% 95'i zararlı değildir.

81 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Soğuğa neden olan 100'den fazla farklı virüs var.

82 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Başınızı duvara çarparsanız saatte 150 kalori kaybedebilirsiniz.

83 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Kadınlar erkeklerden iki kat daha az göz kırpıyor.

84 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan vücudunun yapısı yalnızca dört mineral içerir: apatit, aragonit, kalsit ve kristobalit.

85 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Tutkulu bir öpücük, beyindeki skydiving ve ateş etme ile aynı kimyasal tepkilere neden olur.

86 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Erkekler boyları 1.3 metrenin altında ise resmen cüceler olarak sınıflandırılırken, kadınlar için ölçü 1.2 m.

87 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Tırnaklarınız ayak tırnaklarınızdan yaklaşık dört kat daha hızlı büyür.

88 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Mavi gözlü insanlar ağrıya karşı diğerlerinden daha duyarlıdır.

89 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan vücudundaki sinir uyarıları yaklaşık 90 m / s'de hareket eder.

90 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan beyninde her saniye 100.000 kimyasal reaksiyon oluşur.

91 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan akciğerlerinin yüzey alanı yaklaşık olarak bir tenis kortunun alanına eşittir.

92 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir.

93 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan kalbi, bir kişinin yumruğuna yaklaşık olarak eşit boyuttadır. Bir yetişkinin kalbi 220-260 gram ağırlığındadır.

94 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Bir kişinin yaşam süresi boyunca, ince bağırsağı yaklaşık 2.5 metre. Öldükten sonra bağırsak duvarlarındaki kaslar gevşer ve boyu 6 metreye çıkar.

95 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Bir erkeğin vücudundaki en küçük hücreler sperm hücreleridir.

96 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan ağzında yaklaşık 40.000 bakteri var.

97 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan gözü, 10 milyon farklı rengi ayırt edebiliyor.

98 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Vücuttaki feniletilamin duygularına neden olan kimyasal bileşik çikolata da bulunur.

99 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İnsan kalbi, bir binanın dördüncü katına kadar kan yükseltecek kadar basınçla kan pompalar.

100 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... İlkbaharda çocuklar daha hızlı büyür.

101 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Sağ elini kullananlar için tasarlanmış makineleri kullanırken yaptıkları hatalar nedeniyle her yıl 2 milyondan fazla solak insan ölüyor.

102 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Bir kişi gülümseyerek 17 kas, kaşlarını çattığında 43 kas kullanıyor.

103 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... 60 yaşına gelindiğinde çoğu kişi damak tadlarının yarısını kaybeder.

104 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Ortalama olarak, bir kişi 24 saat içinde 4.800 kelimeyi söyler.

105 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Göz içindeki retinalar yaklaşık 650 kilometrekareyi kaplar ve 137 milyon ışığa duyarlı hücre içerir: 130 milyon siyah beyaz görme, 7 milyon renkte görmenizi sağlar.

106 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Gözümüz doğuşta olduğu gibi aynı boyutta kalıyor, ancak burun ve kulaklarımız asla büyümeyi bırakmıyor.

107 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Gözlerinizin odaklanmasına yardımcı olan kaslar günde yaklaşık 100.000 hareket tamamlar. Bacak kaslarınızın aynı miktarda hareket etmesini sağlamak için 80 kilometre yürümeniz gerekir.

108 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Alman araştırmacılara göre, kalp krizi riski Pazartesi günü haftanın herhangi bir gününe göre daha yüksek.

109 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Kemikler çelikten yaklaşık 5 kat daha güçlüdür.

110 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Gözleriniz açıkken hapşırmak mümkün değildir.

111 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... Ortalama ömür beklentisi 2,475.576.000 saniyedir. Bu süre zarfında ortalama 123.205.750 kelime telaffuz ediyoruz ve 4.239 kez seks yapıyor.

112 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>İnsan bedeninin her bir parçası büyük mucizelerle dolu. İşte ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri...</p>

113 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Parmaklarımız o kadar duyarlıdır ki, dünyayı kaplayacak kadar geniş bir elimiz olsaydı, bir ev ile otomobile dokunduğumuzda parmaklarımız ikisinin ne olduğunu ayırabilirdi.</p>

114 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Vücudumuzda dolaşan damarların toplam uzunluğu 96 bin kilometreyi buluyor. Bu mesafe ile Dünya'yı neredeyse üç kez baştan sona dolaşabilirsiniz!</p>

115 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>İnsan gözü o denli hassastır ki Dünya düz olsaydı 60 kilometre uzaklıkta bulunan yanan bir mumu görebilirdik.</p>

116 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>İnsan beyni dakikada 1000 kelime okuyabiliyor.</p>

117 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Yetişkin bir insan 7 oktilyon atomdan meydana gelir. (Sayıyla 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 adet)</p>

118 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>İnsan saçının tamamı 12 ton ağırlığı kaldırabilecek güçtedir!</p>

119 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>30 dakika içinde insan vücudundan çıkan ısı yaklaşık 4 litrelik bir suyu kaynatabilir.</p>

120 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>İnsan vücudu üzerinde bir şempanzedeki kadar kıl vardır; ancak çoğu bir işlev görmez ve görünmezdir.</p>

121 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Bir insan kemiği granit kadar sağlamdır ve bir grup kemik 9 ton ağırlığı dahi kaldırabilir.</p>

122 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>İnsan beyni bir bilgisayar olsaydı saniyede 38 katrilyon işlem yapabilirdi. Düşünün ki dünyanın en güçlü bilgisayarı olan BlueGene bu rakamın ancak binde ikisini yapabiliyor!</p>

123 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Göz kaslarınız günde 100 bin kez kasılır. (Bu miktar, bacak kaslarınızın 80 km yol yürürken yaşadığı kasılmaya eşdeğerdir.)</p>

124 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Bazen, idrarınızı yapmadan önce idrar torbanızın büyüdüğünü gözlerinizle görmeniz mümkündür.</p>

125 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Çoğu bebek mavi gözlü doğar, ultraviyole ışınlarına maruz kaldıkça göz, gerçek rengini alır.</p>

126 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>El veya ayağınızda yeni bir tırnağın baştan sona büyümesi yarım sene alır.</p>

127 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Hayatınız boyunca 18 kg deri dökersiniz.</p>

128 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Beyniniz toplam oksijen ve kalori alımınızın yüzde 20'sini tüketir.</p>

129 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Her bir böbrekte bulunan 1 milyon civarındaki filtre, her dakika 1,3 litre kan temizler ve 1,5 litre idrar boşaltır.</p>

130 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Yumurtalıklarda 500 binden fazla yumurta bulunur fakat bunların yalnız 400 civarındakinde canlı üretimi yapılabilir.</p>

131 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Her bir insanın kendine özgü kokusu vardır. (Sadece ikizler aynı kokuya sahip olabilirler.)</p>

132 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Mideniz neden kendini sindiremez? Bunun sebebi mide hücrelerinin yapımının imhasından daha kısa sürmesidir.</p>

133 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Her bir insan vücudunda yarım milyon ter bezi bulunur ve bunlar her gün yarım litre ter salgılarlar.</p>

134 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>İnsanlar son derece görseldir; etrafınızdan edindiğiniz bilgilerin yüzde 90'ı gördüklerinizden gelir.</p>

135 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Kendinizi gıdıklamak neredeyse imkânsızdır.</p>

136 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Yanık hastalarının derilerinin yenilenmesinde çoğunlukla bebeklerin sünnet derisi kullanılır.</p>

137 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Aralarındaki ağırlık farkına bakılmaksızın karşılaştırıldığında beton, insan kemiğine kıyasla 4 kat daha kırılgandır.</p>

138 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Deriniz, en büyük organınızdır. Yetişkin bir erkeğin derisi esnetilirse 1.8 metrekare alan kaplar.</p>

139 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Bir şeyin tadını alabilmek için, o şeyin tükürüğünüzde çözünmesi gerekmektedir. (Dilinizi kurutup bir yiyecekten tat almayı deneyin).</p>

140 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Erkekler her gün 10 milyon civarında sperm üretirler. (Bu miktar tüm gezegeni 6 ayda yeniden insanla doldurmaya yeterli ölçüdedir).</p>

141 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Çok rüya görmek, yüksek IQ'ya sahip olmakla bağlantılıdır.</p>

142 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Sabah uyandığınızda, gece yatarkenki halinize kıyasla 1 cm daha uzun olursunuz. Bunun sebebi omurganızdaki kıkırdağın gün boyunca yavaşça sıkışmasıdır.</p>

143 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>İnsanların DNA'sının yarısı muzunkiyle aynıdır.</p>

144 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Vücudunuz her saniye 25 milyon yeni hücre üretiyor.</p>

145 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Beynimizdeki nöronların birbiriyle olan bağlantı yapısı evrenin yapısıyla benzerdir. Diğer bir deyişle beynimiz evrenden sonra tasarlanmıştır da denilebilir!</p>

146 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Duymak, dokunmak, koklamak, tatmak ve görmek dışında insan 15 farklı duyuya daha sahiptir. Acı, sıcaklık, susamak ve tokluk bunlardan sadece bir kaçı...</p>

147 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Aslında hepimiz biraz zenginiz; çünkü her birimizin bedeninle 0.2 miligram altın bulunuyor; ama maalesef o da kanımızın içinde... Elle tutulur bir altına ulaşmak için 40 bin insanın kanından bu miktardaki altını toplamak gerekiyor!</p>

148 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>İnsan beyni tüm vücuda yayılan oksijenin yüzde 20'sini tek başına kullanır.</p>

149 / 150 Ölene kadar taşıyacağınız vücudunuzun hiç bilmediğiniz mucizeleri... <p>Bazı kadınlar pek çok insana göre daha dünyayı daha renkli görürler. Pek çok insanda üç tip renk alıcısı varken, bazı kadınlarda bu sayı 4 ila 5 olabiliyor.</p>