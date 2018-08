Vücudumuzun bu bölgesi ne işe yarıyor?

Bizi etkileyen bedenimiz hakkında şaşırtıcı bilgileri sizin için derledik. Çouğunu ilk kez duyacaksınız.

1 / 150 On yıl içinde vücudumuz neredeyse tamamen yenileniren

Her gün yaklaşık 70 milyar hücre vücudumuzda ölüyor ve farkına bile varmıyoruz. Alyuvarlar her 3 ayda bir ölür; böbrek hücreleri bir yıldan fazla bir sürede yenilenir. On yıl içinde de vücudumuz neredeyse tamamen yenilenir. Bazı hücreler, nöronlar gibi bir asırdan daha fazla yaşar.