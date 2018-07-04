KADIN

Vücudunuzla gurur duyun!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

Büyük beden model Ashley Graham kendi iç çamaşırı markasını çıkarttı fotoğraf çekimlerinde çıtayı bir kez daha yükseltti.

Ashley Graham kadınlara 'vücudunuzla gurur duyun' diyor.

Ashley Graham kendi bikini markasını çıkardı

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30 yaşındaki model Ashley Graham, Essentials Koleksiyonu için objektiflerin karşısına geçti.
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Fotoğraflarda herhangi bir photoshop olmadığını söyleyen Graham, bikini tasarımlarında 1920'lerin art deco döneminden esinlenildiğini belirtti.
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2016 yılında Sports Illustrated Swimsuit dergisinin kapağını süsledikten sonra büyük beden modelliğin öncüsü olan Graham, kadınlara kendi 'kusurlarını' kucaklamaları için ilham vermeye devam ediyor.
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Fotoğrafların ham olarak yayınlanmasını isteyen Ashley, ''kadınlara kendi başlarına zaten kusursuz ve mükemmel bir bikini bedenine sahip olduklarını hatırlatmak istedim. Vücudunuzla gurur duyun'' mesajı verdi.
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Ashley Graham büyük beden model

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