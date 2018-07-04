Fotoğraflarda herhangi bir photoshop olmadığını söyleyen Graham, bikini tasarımlarında 1920'lerin art deco döneminden esinlenildiğini belirtti.

2016 yılında Sports Illustrated Swimsuit dergisinin kapağını süsledikten sonra büyük beden modelliğin öncüsü olan Graham, kadınlara kendi 'kusurlarını' kucaklamaları için ilham vermeye devam ediyor.

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Fotoğrafların ham olarak yayınlanmasını isteyen Ashley, ''kadınlara kendi başlarına zaten kusursuz ve mükemmel bir bikini bedenine sahip olduklarını hatırlatmak istedim. Vücudunuzla gurur duyun'' mesajı verdi.