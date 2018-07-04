Ashley Graham kadınlara 'vücudunuzla gurur duyun' diyor.
Ashley Graham kendi bikini markasını çıkardı
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30 yaşındaki model Ashley Graham, Essentials Koleksiyonu için objektiflerin karşısına geçti.
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Fotoğraflarda herhangi bir photoshop olmadığını söyleyen Graham, bikini tasarımlarında 1920'lerin art deco döneminden esinlenildiğini belirtti.
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2016 yılında Sports Illustrated Swimsuit dergisinin kapağını süsledikten sonra büyük beden modelliğin öncüsü olan Graham, kadınlara kendi 'kusurlarını' kucaklamaları için ilham vermeye devam ediyor.
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Fotoğrafların ham olarak yayınlanmasını isteyen Ashley, ''kadınlara kendi başlarına zaten kusursuz ve mükemmel bir bikini bedenine sahip olduklarını hatırlatmak istedim. Vücudunuzla gurur duyun'' mesajı verdi.
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