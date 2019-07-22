Vücudunuzun en çok hangi bölgesinden kilo alıyorsunuz? Eğer uyluk bölgesinden kilo alıyorsanız...

Bazen bu bir gen meselesi olabilir. Örneğin annenizin düzgün kalçaları veya büyük bir poposu varsa, muhtemelen bunu miras alacaksınız. Fakat kilo almanın arkasında sadece genlerden daha fazla sebepler olabilir ve genler vücudunuzun sevmediğiniz kısımları hakkında bir şeyler yapmamanız için bir mazeret değildir (tabii ki onlar hakkında bir şeyler yapmak istemeniz şartıyla).

Yani, vücudunuzun en hızlı kilo aldığınız bölümünü, kilo almanızın sebebi hakkında çok şey söyleyebilir. Sebebini biliyorsanız, bunun hakkında bir şeyler yapabilirsiniz.

ÜST VÜCUT

Vücudunuzun üst kısmından kilo almaya müsaitseniz beslenmeniz ile ilgili bir sorun olabilir. Bu tip kilo alımı en yaygın olanıdır ve ne yediğinizle ilgilidir. Genel olarak çok fazla yemek yediğinizi ve özellikle de çok fazla şeker yediğinizi söylemek doğru olacaktır. Yiyecek alımınızı yakından takip edin ve şeker alımınızı sınırlandırmaya çalışın. Ayrıca günde en az 30 dakika egzersiz yaptığınızdan veya basitçe hareket ettiğinizden (yürüyüşe çıkmak gibi) emin olun.