KADIN

Vücudunuzun en çok hangi bölgesinden kilo alıyorsunuz? Eğer uyluk bölgesinden kilo alıyorsanız...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

Yaz boyunca çoğumuz toplu olarak diyet ve egzersiz yapmaya başlıyor, kimimiz kalça ve uyluk, kimimiz de göbek ve üst vücut bölgesindeki kilolardan şikayetçi oluyoruz. Yani pek çok insanın en az bir 'sorun bölgesi' bulunuyor. Peki sorun bölgelerine göre kilo almanızın sebepleri neler?

Vücudunuzun en çok hangi bölgesinden kilo alıyorsunuz? Eğer uyluk bölgesinden kilo alıyorsanız...

Bazen bu bir gen meselesi olabilir. Örneğin annenizin düzgün kalçaları veya büyük bir poposu varsa, muhtemelen bunu miras alacaksınız. Fakat kilo almanın arkasında sadece genlerden daha fazla sebepler olabilir ve genler vücudunuzun sevmediğiniz kısımları hakkında bir şeyler yapmamanız için bir mazeret değildir (tabii ki onlar hakkında bir şeyler yapmak istemeniz şartıyla).

0

Yani, vücudunuzun en hızlı kilo aldığınız bölümünü, kilo almanızın sebebi hakkında çok şey söyleyebilir. Sebebini biliyorsanız, bunun hakkında bir şeyler yapabilirsiniz.

ÜST VÜCUT

1

Vücudunuzun üst kısmından kilo almaya müsaitseniz beslenmeniz ile ilgili bir sorun olabilir. Bu tip kilo alımı en yaygın olanıdır ve ne yediğinizle ilgilidir. Genel olarak çok fazla yemek yediğinizi ve özellikle de çok fazla şeker yediğinizi söylemek doğru olacaktır. Yiyecek alımınızı yakından takip edin ve şeker alımınızı sınırlandırmaya çalışın. Ayrıca günde en az 30 dakika egzersiz yaptığınızdan veya basitçe hareket ettiğinizden (yürüyüşe çıkmak gibi) emin olun.

KALÇA VE UYLUK

2

Bu tür kilo alımı genellikle hormon dengesizliği ile ilgilidir. En sık ergenlik, menopoz ve yaşamınızdaki diğer zamanlarda hormonlarınız dengesiz olduğunda olur. Bu tür kilo artışlarından kaçınmak istiyorsanız, uzun süre oturmaktan, sigara içmekten ve çok miktarda alkol almaktan kaçınmalısınız. İpucu: ağırlıklarla antrenman yapmayı deneyin.

GÖBEK VE SIRT

4

Yeterince egzersiz yapmadığınızın bir göstergesidir. Bu yağdan kurtulmak istiyorsanız, düzenli olarak sağlıklı atıştırmalıklar yemelisiniz. Bu metabolizmanızın hareketli olmasını sağayacaktır. Yüksek yoğunluklu aralıklı eğitim yaparak bu aşırı yağları yakmaya başlayabilirsiniz.

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