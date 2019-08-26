Vücut çatlakları kadınların psikolojisini bozuyor

Striort metodunun tıpkı kalıcı makyaj işleminde uygulandığı altın oran gibi tamamen matematiksel işlemlere dayandığını ifade eden Uzman Estetisyen Neslim Güngen, 'Uzun zaman yaptığım araştırmalar doğrultusunda; kadın ya da erkek olsun herkesin yaşamında yer alan ve tedavisiz olduğu düşünülen çatlaklarla ilgili Brezilya’dan ithal ettiğimiz, Türkiye distübütörü olduğumuz Dr. Bussade’ nin 36 yıllık tecrübesiyle kurulan Bothanica Mineral’in Striort metodunu buldum. Türkiye’ de olmayan bu ileri teknolojinin öncüsü olabilmek için Brezilya’ ya giderek orta moleküler estetik uygulamasının dünyadaki öncüsüyle tanışarak ilk adımı atmış oldum. Başarısı; bağımsız laboratuvarlarda yapılan 5 bin den fazla başarılı sonuçlar ile ispatlanmış, 17 ülkeden 8 bin uzman tarafından kullanılan bir metodu herkesle tanıştırarak aslında bir nevi de beklenen talebe doğru cevap veren nokta atışı yapan bir iş kadını oldum' dedi.

Çatlak çizgilerinin üzerinde tek tek çalışarak, kollejenlerin uyarılmasıyla ve kişilerin metabolizmasıyla orantılı olarak 1 ile 3 seansta yüzde 80’e varan başarı oranı alınan orta moleküler bir sistem olduğunu belirten Neslim Güngen, 'Bu sistem çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Bu uygulamada başarının yüzde 40’ı klinik başarısı olurken yüzde 60’lık başarı oranı ev ürünlerinin doğru şekilde kullanmaları ve alkalik beslenmeleriyle alınmaktadır' diye konuştu.