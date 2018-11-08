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Vücut kusurlarını imajlarının bir parçası olarak gören ünlüler! Kadınlara güven aşılıyorlar

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

Kırmızı halıda veya dergi kapaklarında gördüğümüz ünlülerin bu zamana kadar hep kusursuz olduğu algısının dayatıldığını biliyoruz. Ancak kusursuzluk algısının yavaş yavaş yıkılmaya başladığı gösteri dünyasında kısa bacaklar, belirgin bel, ekstra ağırlık ve bunun gibi özellikler bugünün ünlüleri için bir sorun değil. Hatta ''kusurlarının'' kariyerlerinde ve kişisel yaşamlarına büyük katkısı var.

Bedenlerinin kusurlarını imajlarının bir parçası olarak gören ve tüm kadınlara ilham veren 7 ünlüyü bir araya getirdik.

Tüm kadınlara güven aşılayan 7 ünlü

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EMILIA CLARKE

EMILIA CLARKE
Game of Thrones'un popüler yıldızı Emilia Clarke, 1 metre 52 cm olması nedeniyle Hollywood'un güzellik standartlarına uymadığı gerekçesiyle eleştiriliyor ama bu onun umurunda değil. Birçok insan Clarke'ın kilolu olmasını da söylemesine rağmen bu onun çekiciliğinden bir şey kaybettirmiyor.
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GISELE BUNDCHEN

GISELE BUNDCHEN
Uzun bacaklar, ince bir vücut ve göz alıcı güzelliği nedeniyle dünyanın en çok kazanan modeli olan Victoria's Secret'ın eski modeli Gisele, bir iç giyim modeli için kalın bir bele sahip. Ancak, doğru giysileri giydiğinde, bu küçük kusurun fark edilmesi imkansız.
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CHOLE GRACE MORETZ

CHOLE GRACE MORETZ
Chloë Grace Moretz'i sevmeyen insanlar vücudunu SpongeBob ile karşılaştırıyor. Düşük omuzları ve kısa boynu yüzünden eleştirilere maruz kalan Chole, 'istediğiniz kadar eleştirin' dercesine gülümsemeyi ihmal etmiyor.
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KİM KARDASHIAN

KİM KARDASHIAN
Kim en büyük dezavantajlarını en büyük avantajına çevirmeyi başaran kadınlardan biri. Büyük kalçaları onun en belirgin özellikleği haline geldi, ki bu görünüm çok istendiği için kadınlar ameliyat masasına yatıyor.
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UMA THURMAN

UMA THURMAN
Uma Thurman sadece yetenekli bir oyuncu değil aynı zamanda gerçekten büyük ayakları olan oldukça uzun bir kadındır. Boyunun avantajıyla topluklu ayakkabıyı pek tercih etmeyen Uma, zaman zaman ayaklarıyla alay konusu olabiliyor ancak o bu küçük şeyleri hiç umursamıyor.
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LEIGTON MEESTER

LEIGTON MEESTER
Leighton Meester, Dedikoducu Kız'ın en parlak yıldızlarından biriydi. Fakat meslektaşı Blake Lively'den farklı olarak Leighton’un bacakları ideal olmaktan uzaktır. Ama oyuncu bunu umursamıyor ve beğendiği elbiseleri giymeyi seçiyor. Bu, sahip olduğu bedeni kabul ettiğini gösteriyor.
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REBEL WİLSON

REBEL WİLSON
Oyuncu, senaryo yazarı ve yapımcı Rebel Wilson, her gün farklı olmanın ne anlama geldiğini gösteriyor. Ve eğer gerçekten yetenekli iseniz, neye benzediğiniz farketmez. Hollywood’daki en önemli oyunculardan biri olan Rebel için hangi kıyafeti giydiğinin bir önemi yok .
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