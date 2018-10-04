Vücut şekillendirmede son teknoloji: Vaser

VASER liposuction, seçici özelliğiyle istenmeyen yağlarlardan kurtulmayı sağlayan bir vücud şekillendirme yöntemidir. Ağrılı geleneksel yağ aldırma yöntemlerinin alternatif olan VASERR liposuction, ultrason teknolojisini kullanarak vücudumuzun yeniden şekillendirir. VASER liposuctionun özelliği, yağ dokusunu sinir, kan damarları ve bağ dokulardan ayırt edebilmesidir. Yenilikçi VASER teknolojisi, diğer önemli dokuları koruyarak yağ dokusundaki yağ hücrelerini ayrıştırır ve hızlı iyileşme süreciyle kusursuz sonuçlar sunar.

Her vücut tipinin diyet ve egzersizle gitmeyen yağ depolamaya yatkın bölgeler vardır. Üstün VASER teknolojisisi, istenmeyen yağları uzaklaştırmak, pürüzsüz bir görünüm elde etmek ve vücuda yeni bir şekil vermek için güvenilir liposuction işlemine yardımcı bir yöntemdir.

Çok daha kısa iyileşme süreci,

Ameliyat sonrasında daha az ağrı,

Daha düzgün görünüm,

Sadece yağ dokusunda etki,

Bağ ve sinir dokularını, kan damarlarını etkilemez.

VASER LİPOSUCTİON NEREDE YAPTIRILIR?

VASER liposuction steril bir ortamda ve sadece hastane ameliyathanelerde yapılır. İşlem genel anestesi altında yapılır.

VASER LİPOSUCTİON İŞLEMİ SIRASINDA NE OLUR?

İşlem yapılacak bölgeye, bölgeyi bir miktar uyuşturmak, kan damarlarını küçültmek ve morarmaları azaltmak için özel olarak hazırlanmış ilaçlı serum enjekte edilir. ardından, küçük bir prob ile ses enerjisi yağ dokusuna iletilir ve diğer önemli dokulara zarar vermeden yağ dokularındaki yağ hücrelerini ayrıştırır.

VASER LİPOSUCTİON BENİM İÇİN UYGUN MU?

Diyet ve egzersiz ile giderilemeyen problemli bölgeleriniz mi var? O halde VASER yaptırın.

VASER liposuction, diyet ve egzersiz ile giderilemeyen bölgeleri olan sağlıklı insanlar için geliştirilmiş az ağrılı bir çözümdür.

Fazla yağlarından geleneksel yağ aldırma yöntemleri ile kurtulmak istemeyen hastalar artık VASER liposuction ile vücut şekillendirmeyi tercih ediyor.