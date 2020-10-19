Wall Street Journal: 10 yıldır ilk kez üst düzey bir ABD yetkilisi Şam'da görüşmeler yaptı

"Geçen hafta da Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abbas İbrahim, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Beyaz Saray'da buluştu ve Suriye'de tutuklu bulunan Amerikalıları görüştü.

WSJ'nin haberi şöyle devam etti:

Suriye tutuklu bulunan dört ABD vatandaşı daha olduğuna inanılıyor fakat bunlarla ilgili pek bir bilgi yok.

Gazeteye konuşan ABD yönetiminden kaynaklar, görüşmede serbest gazeteci ve eski deniz piyadesi Austin Tice ile Suriye kökenli ABD'li terapist Majd Kamalmaz'ın durumunun gündeme getirildiğini aktardı.

Gazeteye göre bu, iki ülke arasında son 10 yılda gerçekleşen en üst düzey görüşme oldu.

"İbrahim geçen yıl da dünyadaki tüm ülkeleri gezme hedefini gerçekleştirebilmek için Suriye'ye giden ve iki aydan uzun süredir orada tutulan Sam Goodwin'in bırakılmasına yardım etmişti.

"Patel geçen hafta Yemen'deki İran destekli Husilerin iki ABD'liyi serbest bırakması karşılığında Yemen dışında bulunan 200 Husinin ülkeye dönüşüne izin vermesini sağlayan anlaşmanın hayata geçmesinde rol üstlenmişti.

"Aileleri Tice ve Kamalmaz'ın hayatta olduğunu düşünüyor fakat buna dair bir kanıt da bulunmuyor.

"Patel'in Suriye'deki görüşmelerine dair bilgi alan yetkililere göre görüşmelerde fazla ilerleme sağlanamadı. Esad rejimi ABD'nin Suriye'deki tüm askerlerini geri çekmesini talep etti."

ABD ve Suriye yönetiminden henüz WSJ'deki haberle ilgili bir açıklama yapılmadı.