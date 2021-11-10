WhatsApp da rüzgara kapılıyor: WhatsApp'tan "kripto" adım!

Kripto para rüzgarı son zamanlarda oldukça yoğun esiyor. Kripto paralar, pek çok kişinin ana gündemini oluşturuyor. Hatta kripto paralar hakkında attığı tweet'lerle sık sık gündeme gelen Elon Musk'ın attığı her tweet'i takip edenler bile var. Hal böyle olunca, popüler oyunlar ve uygulamalar da kripto paralar için harekete geçiyor. Bunlardan biri ise görünüşe göre WhatsApp'ın ta kendisi.

WHATSAPP'TA KRİPTO PARA DÖNEMİ NOVİ İLE BAŞLAYABİLİR

WhatsApp 2.21.23.10 beta sürümünde Meta'nın dijital cüzdanı Novi'nin WhatsApp'a entegrasyonuna işaret eden yeni kod satırları tespit edildi. Görünenler, WhatsApp'ın yakında kullanıcıların uluslararası para transferi yapmak için Novi hesaplarını hizmete eklemesine izin vereceğini ortaya koyuyor.

Bilmeyenler için Novi, WhatsApp'ın ana şirketinin uluslararası para transferlerini basitleştirmek için dijital para birimlerini kullanan dijital bir cüzdanıdır. Hizmet şu anda ABD ve Guatemala'da, bir kripto para birimi olan Pax Dollar (USDP) kullanarak para göndermek ve almak için kullanılabiliyor.

Kısa zaman önce adını Meta olarak değiştiren Facebook ise, tüm ödeme ve finansal hizmetler birimlerini Novi markası altında birleştirdiğini duyurmuştu. WhatsApp da bu değişime hazırlanıyor gibi görünüyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Dizeler, kullanıcıların Novi'yi ödemeler için kullanmaya başlamak için kimlik belgelerini göndermeleri gerektiğini açıkça belirtiyor. Kullanıcıların ayrıca kimlik doğrulaması için bir video göndermesi de gerekecek gibi görünüyor. WABetaInfo ise WhatsApp'ın Novi entegrasyonuna ilişkin aşağıdaki ekran görüntüsünü paylaşmış durumda.

Şu anda Novi entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi mevcut değil. Ancak gelecekteki bir WhatsApp güncellemesiyle bu entegrasyon işlemi gerçekleştiğinde daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

