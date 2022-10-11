WhatsApp medya dosyası indirme başarısız hatası nasıl çözülür? WhatsApp indirme başarısız hatası neden olur?

WhatsApp uygulaması internet üzerinden ücretsiz bir şekilde cihazlara indirilip kullanılan bir uygulamadır. Uygulamayı kullanırken kullanıcılar bazı hatalarla karşılaşabilir. Whatsapp medya dosyası bulunamadı gibi, indirilen dosyaların bulunamaması da karşılaşılan hatalardan biridir.

Whatsapp İndirme Başarısız Hatası Neden Olur?

Whatsapp'ta bazı hatalarla karşılaşma olasılığı vardır. Bunlardan bir tanesi de indirme başarısız hatasıdır. İndirme başarısız hatası hemen herkesin başına gelebilir. Hatanın nedeni bilinirse çözümü daha kolay olur. Örneğin; internet sorunlu bir hata ise çözmek hem kolay hem de sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Telefondan ya da uygulamadan kaynaklı bir sorun var ise hatanın kaynağına göre farklı farklı çözüm yolları aranması gerekebilir. WhatsApp medya dosyası indirme hatası nasıl çözülür sorusu birçok kişi tarafından merak edilir. WhatsApp uygulamasını kullananların sıklıkla kullanıcıların başına gelen bu durum hızlı ve kolay bir şekilde çözülebilir.

Whatsapp Gelen Fotoğrafları Neden Kaydetmiyor?

Teknoloji geliştikçe telefon üzerinden kullanılan uygulamalar da her geçen gün gelişiyor. WhatsApp dünyada en fazla kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Hem yazılı ve sözlü mesaj, hem görüntülü ve sesli arama, hem de fotoğraf ve video özelliği bulunan uygulama bazı durumlarda indirme ya da kaydetme hatası ortaya çıkabilir. Bu hatalardan biri olan fotoğrafları kaydetmeme durumu bazı sebepler yüzünden olabilir. Sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Uygulama kullanıcısı fotoğraf ya da videoyu gönderdikten sonra silmiş olabilir ve bu yüzden fotoğraf kaydedilmemiş olabilir.

WhatsApp kullanılan cihazda yeterli alan olmayabilir.

İnternet bağlantısından kaynaklı bir hata olabilir.

WhatsApp uygulamasında fotoğrafları kaydetme işlemine izin verilmemiş olabilir.

Telefon veri tasarruf modunda kullanılıyor olabilir.

Fotoğrafların kaydedilmemesi sorununu çözebilmek için öncelikle bu sebeplerden hangisi yüzünden fotoğrafın kaydedilmediği bilinmelidir. Eğer sebep kolaylıkla bulunabilirse ona uygun çözüm yollarına gidilebilir.

Kaydetme sorununu çözebilmek için;

Görüntünün silinmediğinden emin olmak,

Cihazda yeterli alanın olup olmadığını bilmek ve

İnternet bağlantısını kontrol etmek gerekir.

Eğer fotoğraflar otomatik olarak kaydedilmek isteniyorsa WhatsApp uygulama ayarlarından otomatik indirme ayarlarına girip fotoğraf ve video indirme aktifleştirilmelidir. Film rulosuna kaydet seçeneğinin açılması durumunda fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir.



