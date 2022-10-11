HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp medya dosyası indirme başarısız hatası nasıl çözülür? WhatsApp indirme başarısız hatası neden olur?

WhatsApp medya dosyası indirme başarısız hatası nasıl çözülür? WhatsApp indirme başarısız hatası neden olur?

11.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada kullanılan WhatsApp uygulaması internet aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine sesli ve yazılı mesaj, fotoğraf ve video, sesli ve görüntülü arama yapmaklarına imkan tanıyan uygulamadır. WhatsApp uygulamasında herhangi bir başarısız indirme durumu birkaç sebepten kaynaklı olabilir. WhatsApp indirme başarısız hatası neden olur, nasıl çözülür?

WhatsApp medya dosyası indirme başarısız hatası nasıl çözülür? WhatsApp indirme başarısız hatası neden olur?

WhatsApp uygulaması internet üzerinden ücretsiz bir şekilde cihazlara indirilip kullanılan bir uygulamadır. Uygulamayı kullanırken kullanıcılar bazı hatalarla karşılaşabilir. Whatsapp medya dosyası bulunamadı gibi, indirilen dosyaların bulunamaması da karşılaşılan hatalardan biridir.

Whatsapp İndirme Başarısız Hatası Neden Olur?

Whatsapp'ta bazı hatalarla karşılaşma olasılığı vardır. Bunlardan bir tanesi de indirme başarısız hatasıdır. İndirme başarısız hatası hemen herkesin başına gelebilir. Hatanın nedeni bilinirse çözümü daha kolay olur. Örneğin; internet sorunlu bir hata ise çözmek hem kolay hem de sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Telefondan ya da uygulamadan kaynaklı bir sorun var ise hatanın kaynağına göre farklı farklı çözüm yolları aranması gerekebilir. WhatsApp medya dosyası indirme hatası nasıl çözülür sorusu birçok kişi tarafından merak edilir. WhatsApp uygulamasını kullananların sıklıkla kullanıcıların başına gelen bu durum hızlı ve kolay bir şekilde çözülebilir.

Whatsapp Gelen Fotoğrafları Neden Kaydetmiyor?

Teknoloji geliştikçe telefon üzerinden kullanılan uygulamalar da her geçen gün gelişiyor. WhatsApp dünyada en fazla kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Hem yazılı ve sözlü mesaj, hem görüntülü ve sesli arama, hem de fotoğraf ve video özelliği bulunan uygulama bazı durumlarda indirme ya da kaydetme hatası ortaya çıkabilir. Bu hatalardan biri olan fotoğrafları kaydetmeme durumu bazı sebepler yüzünden olabilir. Sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Uygulama kullanıcısı fotoğraf ya da videoyu gönderdikten sonra silmiş olabilir ve bu yüzden fotoğraf kaydedilmemiş olabilir.
  • WhatsApp kullanılan cihazda yeterli alan olmayabilir.
  • İnternet bağlantısından kaynaklı bir hata olabilir.
  • WhatsApp uygulamasında fotoğrafları kaydetme işlemine izin verilmemiş olabilir.
  • Telefon veri tasarruf modunda kullanılıyor olabilir.

Fotoğrafların kaydedilmemesi sorununu çözebilmek için öncelikle bu sebeplerden hangisi yüzünden fotoğrafın kaydedilmediği bilinmelidir. Eğer sebep kolaylıkla bulunabilirse ona uygun çözüm yollarına gidilebilir.

Kaydetme sorununu çözebilmek için;

  • Görüntünün silinmediğinden emin olmak,
  • Cihazda yeterli alanın olup olmadığını bilmek ve
  • İnternet bağlantısını kontrol etmek gerekir.

Eğer fotoğraflar otomatik olarak kaydedilmek isteniyorsa WhatsApp uygulama ayarlarından otomatik indirme ayarlarına girip fotoğraf ve video indirme aktifleştirilmelidir. Film rulosuna kaydet seçeneğinin açılması durumunda fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler!Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler!
ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Tüm hedefler vuruldu... Avrupa'da yeni enerji krizi yoldaRusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Tüm hedefler vuruldu... Avrupa'da yeni enerji krizi yolda
Anahtar Kelimeler:
whatsapp download
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.