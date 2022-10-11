WhatsApp kamera hatası neden olur? WhatsApp kamera hatası çözümü için yöntemler

Whatsapp kamerası bazı durumlarda hata verebilir ve çalışmayabilir. WhatsApp'ta kamera açılmaması sorunu birkaç sebepten oluşabilir. Sorunu çözebilmek için öncelikle kameranın neden hata verdiği anlaşılmalıdır. Uygulama için tüm izinlerin tek tek verilmesi gerekir. Kamera izinleri de bu izinler arasında yer alır. Eğer sorun bu izinlerden kaynaklı değilse çözüm yolu aranmalıdır.

WhatsApp Kamera Hatası Neden Olur?

WhatsApp kamera hatası birden fazla sebebe dayanabilir. Kamera hatasının sebebi öğrenildikten sonra çözüm yoluna gidilmelidir. WhatsApp kamera hatası oluşmasının bir sebebi telefon kamerasının yazılım ya da donanımında bir arıza olmuş olasılığıdır. Bu durumda yapılması gereken stok kamera uygulamasının açılıp resimlere ve videolara tıklanıp tıklanmadığını öğrenmek olmalıdır.

WhatsApp kamera hatası çözümü sorunlara göre değişiklik gösterir. WhatsApp uygulaması telefona yüklenirken kameraya erişmesine izin verilmelidir. İzin verilmeden yüklenen uygulamada kamera hatası sorunu olabilir.

WhatsApp Kamera Hatası Nasıl Çözülür?

WhatsApp kamera hatası çözümü için birkaç adım uygulanabilir. Kamera hatasının neden olduğuna dair bir sebep bulunamamışsa çözüm yolları tek tek denenebilir. WhatsApp kamera hatası çözümü için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir: