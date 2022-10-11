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WhatsApp kamera hatası neden olur? WhatsApp kamera hatası çözümü için yöntemler

11.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp uygulaması birçok telefonla uyumlu olan internet bağlantısı aracılığıyla kullanılabilen ve kullananların birbirlerine fotoğraf, video, sesli ve yazılı mesaj ve ücretsiz arama olanağı sağlayan bir uygulamadır. WhatsApp uygulaması tüm video ve fotoğraflara tıklayabilmek için yerleşik bir kamera ile birlikte gelen bir uygulamadır. WhatsApp kamera hatası neden olur ve nasıl çözülür?

WhatsApp kamera hatası neden olur? WhatsApp kamera hatası çözümü için yöntemler

Whatsapp kamerası bazı durumlarda hata verebilir ve çalışmayabilir. WhatsApp'ta kamera açılmaması sorunu birkaç sebepten oluşabilir. Sorunu çözebilmek için öncelikle kameranın neden hata verdiği anlaşılmalıdır. Uygulama için tüm izinlerin tek tek verilmesi gerekir. Kamera izinleri de bu izinler arasında yer alır. Eğer sorun bu izinlerden kaynaklı değilse çözüm yolu aranmalıdır.

WhatsApp Kamera Hatası Neden Olur?

WhatsApp kamera hatası birden fazla sebebe dayanabilir. Kamera hatasının sebebi öğrenildikten sonra çözüm yoluna gidilmelidir. WhatsApp kamera hatası oluşmasının bir sebebi telefon kamerasının yazılım ya da donanımında bir arıza olmuş olasılığıdır. Bu durumda yapılması gereken stok kamera uygulamasının açılıp resimlere ve videolara tıklanıp tıklanmadığını öğrenmek olmalıdır.

WhatsApp kamera hatası çözümü sorunlara göre değişiklik gösterir. WhatsApp uygulaması telefona yüklenirken kameraya erişmesine izin verilmelidir. İzin verilmeden yüklenen uygulamada kamera hatası sorunu olabilir.

WhatsApp Kamera Hatası Nasıl Çözülür?

WhatsApp kamera hatası çözümü için birkaç adım uygulanabilir. Kamera hatasının neden olduğuna dair bir sebep bulunamamışsa çözüm yolları tek tek denenebilir. WhatsApp kamera hatası çözümü için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Telefonu yeniden başlatmak: Yapılması gereken ilk şey telefonu yeniden başlatmaktır. Telefonu yeniden başlatmak cihazı yenileyeceği için kamera sorununu çözebilir. Eğer cihaz yeniden başlatıldıktan sonra hala kamera hatası veriyorsa diğer adımlar denenmelidir.
  • WhatsApp için kameraya erişimi kontrol etmek: WhatsApp'ın kameraya erişim izni olup olmadığı WhatsApp uygulaması ayarlarından kontrol edilebilir. Eğer erişim izni yok ise erişim izni verilip kameranın hata verme sorunu çözülebilir.
  • WhatsApp önbelleğini temizlemek: WhatsApp uygulamasını durmaya zorlayarak önbelliği temizlenmelidir. Bu durum uygulamada oluşan geçici hata ve aksaklıkları ortadan kaldırır.
  • Kamerayı kullanan başka bir uygulama olup olmadığını kontrol etmek: Telefonun kamerasını aktif bir şekilde kullanan başka bir uygulama var ise WhatsApp'ta kamera hatası oluşabilir. Bu sebeple telefonun kamerasını kullanan tüm uygulamalar kapatılmalıdır.
  • WhatsApp'ı kaldırıp yeniden yüklemek: Uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek tüm sorunların çözülmesinde yardımcı olur. Cihazdan kaldırılıp yeniden yüklenirse tüm sorunlar çözülmüş olur.

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whatsapp
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