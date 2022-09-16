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WhatsApp'ta çevrimiçi olmayı kapatmak mümkün oluyor: Bir hayalet gibi görünmeyeceksiniz!

16.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeme hayali gerçeğe dönüşüyor. WhatsApp, çevrimiçi olmayı kapatma isteğinde bulunanlar için güzel haberi yeni beta sürümüyle verdi. Buna göre, bazı beta test kullanıcıları WhatsApp çevrimiçi gizleme özelliğine kavuşarak, WhatsApp'ta çevrimiçi gözükmeme şansı elde etti. Peki yeni beta sürümünde WhatsApp'ta çevrimiçi olma nasıl kapatılacak? İşte WhatsApp'ta çevrimiçi görünmemeyi sağlayacak özellik hakkında her şey!

WhatsApp'ta çevrimiçi olmayı kapatmak mümkün oluyor: Bir hayalet gibi görünmeyeceksiniz!

WhatsApp'ta çevrimiçi gözükmeme özelliği merakla bekleniyordu. Yapılan yeni tespitlere göre ise WhatsApp'ta çevrimiçi kapatma dönemi yakında başlayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay Meta CEO'su Mark Zuckerberg Facebook'ta WhatsApp'ta üç yeni özelliğin yayınlanacağını duyurmuştu. Bu özelliklerden biri ekran görüntüsü almayı engellemek, diğeri ise uygulamada "WhatsApp'ta çevrimiçi gözükmemek mümkün mü?" sorusuna cevap niteliğinde olacak "çevrimiçi olduğunuzu kim görebilir" ayarıydı.

WHATSAPPTA ÇEVRİMİÇİ GÖZÜKMEMEK MÜMKÜN OLACAK!

Uzun bir gecikmeden sonra, WhatsApp nihayet Android için WhatsApp beta 2.22.20.9 sürümünü yükleyen bazı şanslı beta test kullanıcılarına WhatsApp çevrimiçi olmayı kapatma özelliğini yayınladı.

WhatsApp çevrimiçi gizleme özelliği!

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Yeni WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeme ayarı sayesinde, insanlar çevrimiçi yazısı olmadan uygulamayı gizli modda kullanabilecekler.

WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ OLMA NASIL KAPATILACAK?

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, kullanıcılar WhatsApp Ayarları > Hesap > Gizlilik'i açtıklarında "Son görülme ve çevrimiçi" ifadesini görecekler. Bu da özelliğin o hesap için kullanılabilir olduğu anlamına gelecek. Son görülme "Hiç kimse" olarak ayarlanıp, "Son görülme ile aynı" seçeneği seçildiğinde ise son görülme ve çevrimiçi bilgisi hiç kimseyle paylaşılmayacak.

WhatsApp çevrimiçi kapatma özelliği

Böylece "WhatsApp’ta çevrimiçi olduğumu nasıl gizlerim? WhatsApp’ta nasıl görünmez olurum? sorularını soran kullanıcılar kolay bir ayar sayesinde çevrimiçi bilgisini kapatacak.

Dediğimiz üzere, WhatsApp'ta çevrimiçi gözükmeme özelliği belirli beta test kullanıcılarına sunuyor. Diğer tüm özellikler gibi yavaş yavaş daha fazla kullanıcıya kademeli olarak geliyor. Ancak şirketin çevrimiçi olmayı gizleme özelliğini ne zaman herkesin kullanımına sunacağı belirsiz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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