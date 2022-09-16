WhatsApp'ta çevrimiçi olmayı kapatmak mümkün oluyor: Bir hayalet gibi görünmeyeceksiniz!

WhatsApp'ta çevrimiçi gözükmeme özelliği merakla bekleniyordu. Yapılan yeni tespitlere göre ise WhatsApp'ta çevrimiçi kapatma dönemi yakında başlayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay Meta CEO'su Mark Zuckerberg Facebook'ta WhatsApp'ta üç yeni özelliğin yayınlanacağını duyurmuştu. Bu özelliklerden biri ekran görüntüsü almayı engellemek, diğeri ise uygulamada "WhatsApp'ta çevrimiçi gözükmemek mümkün mü?" sorusuna cevap niteliğinde olacak "çevrimiçi olduğunuzu kim görebilir" ayarıydı.

WHATSAPPTA ÇEVRİMİÇİ GÖZÜKMEMEK MÜMKÜN OLACAK!

Uzun bir gecikmeden sonra, WhatsApp nihayet Android için WhatsApp beta 2.22.20.9 sürümünü yükleyen bazı şanslı beta test kullanıcılarına WhatsApp çevrimiçi olmayı kapatma özelliğini yayınladı.

Yeni WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeme ayarı sayesinde, insanlar çevrimiçi yazısı olmadan uygulamayı gizli modda kullanabilecekler.

WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ OLMA NASIL KAPATILACAK?

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, kullanıcılar WhatsApp Ayarları > Hesap > Gizlilik'i açtıklarında "Son görülme ve çevrimiçi" ifadesini görecekler. Bu da özelliğin o hesap için kullanılabilir olduğu anlamına gelecek. Son görülme "Hiç kimse" olarak ayarlanıp, "Son görülme ile aynı" seçeneği seçildiğinde ise son görülme ve çevrimiçi bilgisi hiç kimseyle paylaşılmayacak.

Böylece "WhatsApp’ta çevrimiçi olduğumu nasıl gizlerim? WhatsApp’ta nasıl görünmez olurum? sorularını soran kullanıcılar kolay bir ayar sayesinde çevrimiçi bilgisini kapatacak.

Dediğimiz üzere, WhatsApp'ta çevrimiçi gözükmeme özelliği belirli beta test kullanıcılarına sunuyor. Diğer tüm özellikler gibi yavaş yavaş daha fazla kullanıcıya kademeli olarak geliyor. Ancak şirketin çevrimiçi olmayı gizleme özelliğini ne zaman herkesin kullanımına sunacağı belirsiz.

