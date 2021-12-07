WhatsApp'ta yeni dönem! Resmen duyuruldu

WhatsApp, Süreli Mesajlar olarak adlandırdığı özelliğini geçtiğimiz yıl tanıttı. Bu özellik, basitçe anlatmak gerekirse, etkinleştirildiği takdirde yeni mesajların 7 gün sonra sohbetten kaybolmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, sohbetlerini daha da gizli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Meta çatısı altında faaliyetlerine devam eden ve yeni özellikler için bu şirket altında geliştirmeler yapan WhatsApp ise şimdi Süreli Mesajlar özelliği için yeni bir duyuru gerçekleştirmiş durumda. Bu duyuru, tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor gibi görünüyor.

WHATSAPP'TAN "SÜRELİ MESAJLAR"A GÜNCELLEME

WhatsApp'ın duyurusuna göre, WhatsApp kullanıcıları artık tüm yeni sohbetler için varsayılan olarak süreli mesajları etkinleştirme seçeneğine sahip olacak. Süreli mesajlar etkinleştirildiğinde, sizin başlattığınız veya başka biri tarafından başlatılan bire bir yeni sohbetlerin tümü, seçtiğiniz süre sonunda kaybolacak şekilde ayarlanacak.

Ayrıca, WhatsApp bir grup sohbeti oluştururken, bu özelliği, oluşturduğunuz gruplar için etkinleştirmenizi sağlayan yeni bir seçenek de ekledi. WhatsApp, isteğe bağlı olan bu yeni özelliğin mevcut sohbetlerinizin hiçbirini değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini aktardı.

"SÜRELİ MESAJLAR"A İKİ YENİ SEÇENEK

WhatsApp Süreli Mesajlar'a iki yeni süre seçeneği de getirdi. Mevcut olan 7 gün seçeneğine ek olarak, 24 saat ve 90 gün seçenekleri geldi. Böylece kullanıcılar, mesajların 24 saat veya 90 gün sonra kaybolmasını seçebilecek.

WhatsApp'taki gizlilik ayarlarından kaybolan mesajların sürelerini ayarlayabilir ve “Varsayılan Mesaj Süresi”ni seçebilirsiniz.

