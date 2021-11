WhatsApp'ta yeni dönemin ayak sesleri!

WhatsApp'ta mesajlaşırken pek çok kişi çıkartma kullanmayı tercih ediyor. Hatta WhatsApp kullanıcıları, popüler meme'lerden ilham alıp birbirinden farklı çıkartmalar oluşturarak birbirlerine gönderebiliyorlar. Ancak WhatsApp'ın bu konuda bir dezavantajı bulunuyor. Çünkü kullanıcılar, Meta çatısı altındaki platformun direkt olarak içerisinde kendi çıkartmalarını oluşturamıyor. Kullanıcılar, bir çıkartma oluşturabilmek adına üçüncü parti uygulamalar indiriyor. Ancak bu durum değişiyor.

Beta sürümünde tespit edildiği üzere WhatsApp, kullanıcıların kendi çıkartmalarını oluşturmalarına izin vermek için çalışıyor. Zira, WhatsApp'ın beta sürümünde kendi çıkartmalarınızı oluşturmanıza izin veren bir özellik görüldü. Sızıntı kaynaklarından biri, paylaştığı ekran görüntüsü ile özelliğe ait tuşun üzerinde "oluştur" (Create) yazdığını ve bir "+" simgesinin yer aldığını bildiriyor.

