WhatsApp'ta yeni dönemin ayak sesleri!

WhatsApp'ta mesajlaşırken pek çok kişi çıkartma kullanmayı tercih ediyor. Hatta WhatsApp kullanıcıları, popüler meme'lerden ilham alıp birbirinden farklı çıkartmalar oluşturarak birbirlerine gönderebiliyorlar. Ancak WhatsApp'ın bu konuda bir dezavantajı bulunuyor. Çünkü kullanıcılar, Meta çatısı altındaki platformun direkt olarak içerisinde kendi çıkartmalarını oluşturamıyor. Kullanıcılar, bir çıkartma oluşturabilmek adına üçüncü parti uygulamalar indiriyor. Ancak bu durum değişiyor.

WHATSAPP İÇİN YENİ ÖZELLİK YOLDA

Beta sürümünde tespit edildiği üzere WhatsApp, kullanıcıların kendi çıkartmalarını oluşturmalarına izin vermek için çalışıyor. Zira, WhatsApp'ın beta sürümünde kendi çıkartmalarınızı oluşturmanıza izin veren bir özellik görüldü. Sızıntı kaynaklarından biri, paylaştığı ekran görüntüsü ile özelliğe ait tuşun üzerinde "oluştur" (Create) yazdığını ve bir "+" simgesinin yer aldığını bildiriyor.

WhatsApp to get ‘create your own stickers’ feature soon, spotted in beta.https://t.co/37KWUM2WBL pic.twitter.com/8UiKCgtTP6 — Mukul Sharma (@stufflistings) November 24, 2021

Bu özelliğin, kullanıcıların kendi seçtikleri bir fotoğrafları yüklemesine ve onu bir çıkartma olarak ayarlamasına izin vereceği düşünülüyor. WhatsApp Web üzerinden kullanılabiliyor olduğu aktarılan özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde herkese sunulması bekleniyor. Ancak WhatsApp henüz özellik hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.

SÜRE SINIRI DA UZAYACAK

Öte yandan, WhatsApp'ın mesajları herkesten sil özelliği için süre sınırını artırmaya çalıştığı da ifade ediliyor.

1 saat, 8 dakika, 16 saniyelik söz konusu sınırının gelecekteki bir güncellemede daha da uzatılacağı söyleniyor.

