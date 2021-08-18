WhatsApp'tan çok faydalı yenilik! Artık daha büyük göreceksiniz

WhatsApp'ın iOS ve Android uygulamasının yeni sürümlerini geliştirirken kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate aldığı aşikar. Uygulamasını daha iyi bir hale getirebilmek adına çalışmalarını sürdüren şirket, 1 aydır ise yeni bir özellikten çok, bir iyileştirme gibi görebileceğiniz büyük bağlantı ön izlemelerini test ediyordu. Fakat bugün yeni bir gelişme var.

WHATSAPP KULLANICILARI BEKLENEN İYİLEŞTİRMEYE KAVUŞTU

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre WhatsApp, büyük bağlantı ön izlemelerini tüm Android ve iOS beta kullanıcılarına sunmaya başladı. Büyük bağlantı ön izlemeleri sayesinde bir sohbetteki bağlantıların ön izlemesini daha büyük bir şekilde göreceksiniz.

ÖNEMSİZ DEĞİL AKSİNE ÇOK YARARLI

Bu size önemsiz bir değişiklik gibi görünebilir, ancak yine de çok yararlı bir değişiklik olduğunu belirtmek gerek. Çünkü WhatsApp şu anda ön izlemeleri, varsa küçük bir resimle gösteriyor ve dört veya beş satıra sıkıştırıyor. WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram ise kullanıcılara çok daha fazla metin ve çok daha büyük resimler göstererek, bağlantıyı açmadan önce neyle karşılaşacağınız konusunda size daha iyi bir fikir veriyor.

BÜYÜK BAĞLANTI ÖN İZLEMELERİ NASIL KULLANILIR?

Eğer WhatsApp beta test kullanıcılarından biriyseniz, bu iyileştirmeyi hemen deneyimleyebilirsiniz.

Ancak beta sürüm kullanmanıza rağmen hala büyük bağlantı ön izlemelerini göremiyorsanız, 24 saat kadar beklemeniz gerekiyor.

