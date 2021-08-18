HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan çok faydalı yenilik! Artık daha büyük göreceksiniz

WhatsApp'tan çok faydalı yenilik! Artık daha büyük göreceksiniz

18.08.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp, şimdi de yeni bir özellikten çok, bir iyileştirme olarak görebileceğiniz büyük bağlantı ön izlemelerini kullanıcılarına sunuyor.

WhatsApp'tan çok faydalı yenilik! Artık daha büyük göreceksiniz

WhatsApp'ın iOS ve Android uygulamasının yeni sürümlerini geliştirirken kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate aldığı aşikar. Uygulamasını daha iyi bir hale getirebilmek adına çalışmalarını sürdüren şirket, 1 aydır ise yeni bir özellikten çok, bir iyileştirme gibi görebileceğiniz büyük bağlantı ön izlemelerini test ediyordu. Fakat bugün yeni bir gelişme var.

Whatsapp Arşiv önemli bir güncelleme aldıWhatsapp Arşiv önemli bir güncelleme aldı

WHATSAPP KULLANICILARI BEKLENEN İYİLEŞTİRMEYE KAVUŞTU

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre WhatsApp, büyük bağlantı ön izlemelerini tüm Android ve iOS beta kullanıcılarına sunmaya başladı. Büyük bağlantı ön izlemeleri sayesinde bir sohbetteki bağlantıların ön izlemesini daha büyük bir şekilde göreceksiniz.

WhatsApp büyük bağlantı önizlemeleri

ÖNEMSİZ DEĞİL AKSİNE ÇOK YARARLI

Bu size önemsiz bir değişiklik gibi görünebilir, ancak yine de çok yararlı bir değişiklik olduğunu belirtmek gerek. Çünkü WhatsApp şu anda ön izlemeleri, varsa küçük bir resimle gösteriyor ve dört veya beş satıra sıkıştırıyor. WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram ise kullanıcılara çok daha fazla metin ve çok daha büyük resimler göstererek, bağlantıyı açmadan önce neyle karşılaşacağınız konusunda size daha iyi bir fikir veriyor.

BÜYÜK BAĞLANTI ÖN İZLEMELERİ NASIL KULLANILIR?

Eğer WhatsApp beta test kullanıcılarından biriyseniz, bu iyileştirmeyi hemen deneyimleyebilirsiniz.

WhatsApp’ta sizi kimin engellediğini nasıl bulabilirsiniz?WhatsApp’ta sizi kimin engellediğini nasıl bulabilirsiniz?

Ancak beta sürüm kullanmanıza rağmen hala büyük bağlantı ön izlemelerini göremiyorsanız, 24 saat kadar beklemeniz gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandımNATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandım
PARTNERÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştıÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştı
Şimdiye kadarki en ayrıntılı fotoğrafları yakalandıŞimdiye kadarki en ayrıntılı fotoğrafları yakalandı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Türkiye İş Bankası'nda son durum nedir?

Türkiye İş Bankası'nda son durum nedir?

Taliban burka giymeyen kadını infaz etti!

Taliban burka giymeyen kadını infaz etti!

Babam, kız kardeşimi vermek zorunda kaldı

Babam, kız kardeşimi vermek zorunda kaldı

İttifakları etkileyecek flaş iddia!

İttifakları etkileyecek flaş iddia!

Tek bir vaka nedeniyle ülke tam kapanmaya gitti

Tek bir vaka nedeniyle ülke tam kapanmaya gitti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.