WhatsApp'tan yeni 'güncelleme' açıklaması!

Facebook bünyesindeki WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı birçok kesimin tepkisini çekmişti. Zira güncellemeyi 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler WhatsApp kullanamayacaktı. Bu sözleşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya platformları arasında eşi benzeri görülmemiş bir dijital göç başlamıştı. WhatsApp sözleşmesi yüzünden WhatsApp'a tepki koyan kullanıcılar, Telegram, BiP ve Signal gibi WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrası WhatsApp, söz konusu yeni gizlilik sözleşmesi kararını 15 Mayıs'a ertelemişti. Fakat WhatsApp'tan yeni gizlilik sözleşmesi ile alakalı yeni bir açıklama geldi ve anlaşılan o ki WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesinden geri adım atmayacak.

WHATSAPP UYARI MESAJI GÖNDERECEK

WhatsApp ''Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi'' başlığıyla yaptığı açıklamada, ''Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler.'' dedi. WhatsApp ayrıca açıklamasında ''Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız.'' ifadelerini kullandı. Kısacası WhatsApp önümüzdeki haftadan itibaren kullanıcılara yeni güncelleme ile alakalı uyarı mesajları göndermeye başlayacak.