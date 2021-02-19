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WhatsApp'tan yeni 'güncelleme' açıklaması!

19.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'tan yeni 'güncelleme' açıklaması!

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi kararı ile alakalı yeni bir açıklama yaptı. WhatsApp, resmi blog sayfası üzerinden yayınladığı açıklamasında önümüzdeki haftalarda kullanıcılara daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağını bildirdi.

Facebook bünyesindeki WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı birçok kesimin tepkisini çekmişti. Zira güncellemeyi 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler WhatsApp kullanamayacaktı. Bu sözleşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya platformları arasında eşi benzeri görülmemiş bir dijital göç başlamıştı. WhatsApp sözleşmesi yüzünden WhatsApp'a tepki koyan kullanıcılar, Telegram, BiP ve Signal gibi WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrası WhatsApp, söz konusu yeni gizlilik sözleşmesi kararını 15 Mayıs'a ertelemişti. Fakat WhatsApp'tan yeni gizlilik sözleşmesi ile alakalı yeni bir açıklama geldi ve anlaşılan o ki WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesinden geri adım atmayacak.

WHATSAPP UYARI MESAJI GÖNDERECEK

WhatsApp ''Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi'' başlığıyla yaptığı açıklamada, ''Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler.'' dedi. WhatsApp ayrıca açıklamasında ''Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız.'' ifadelerini kullandı. Kısacası WhatsApp önümüzdeki haftadan itibaren kullanıcılara yeni güncelleme ile alakalı uyarı mesajları göndermeye başlayacak.

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WHATSAPP RAKİPLERİNE DE DEĞİNDİ

WhatsApp açıklamasında rakip uygulamalar hakkında da konuştu. Bu süreçte bazı kullanıcıların sunulan özellikleri görmek amacıyla diğer uygulamaları deneyebileceğini anlayışla karşıladığı belirten platform, ''Bazı rakiplerimiz kullanıcıların mesajlarını göremediklerini öne sürdüler. Bir uygulama uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa varsayılan olarak mesajlarınızı okuyabilir.'' dedi. WhatsApp buna ek olarak, bazı uygulamaların ise WhatsApp'tan bile daha az bilgiye ulaşabilmeleri nedeniyle iyi olduklarını iddia ettiklerini, WhatsApp'ın güvenilir ve güvenli bir hizmet sunabilmek için, bazı sınırlı sayıda verilere erişim sağlayabildiğini söyledi.

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