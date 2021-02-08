Sessizlik isteyenlere çözüm: WhatsApp videoları için yeni özellik kapıda!

WhatsApp iOS ve Android kullanıcıları için geliştirdiği yeni özelliklerini beta programı kapsamında test ediyor. Daha önce WhatsApp'ın birçok özelliğini beta programından çıkartarak kullanıcılarla buluşturduğunu gördük. Şimdi ise tıpkı bu özellikler gibi beta programından çıkması mümkün olan ve WhatsApp Android uygulamasına eklenmesi beklenen bir özellik gündemde; Sessiz video özelliği.

WHATSAPP VİDEOLARI İÇİN 'SESSİZ' DÖNEM

Google Play Beta Programı kapsamında yer alan WhatsApp, yeni bir beta güncellemesi sundu. Bu güncelleme ile WhatsApp'ın mute video adını taşıyan özelliği görüldü. Bu özellik, ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp'tan bir videoyu sessiz olarak göndermeyi mümkün kılacak. Yani ses içeren bir videonun sesi tek bir tuş ile kapatılacak ve sohbete sessiz olarak gönderilecek. Bahsettiğimiz 'tek tuş' ise WhatsApp video düzenleme ekranında karşımıza çıkacak. En azından beta sürümde görülen bu. Tabii isteyen kullanıcılar, videoları normal bir şekilde göndermeye devam edecek.

WhatsApp videolarını sessize alma özelliği şimdilik beta sürümünde. Ayrıca daha fazla beta kullanıcısı, bu özelliği deneyimlemeye başlayacak. Ancak WhatsApp'ın söz konusu özelliği iOS ve Android uygulamalarına ne zaman getireceği belirsiz.

