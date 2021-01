WhatsApp virüsü uyarısı! Siz de tehlikede olabilirsiniz

WhatsApp son olarak yeni gizlilik sözleşmesi kararı ile gündeme gelmişti. Bu durum pek çok kişinin WhatsApp'tan Telegram, BiP ve Signal gibi WhatsApp alternatifi uygulamalara geçiş yapmasına neden olmuştu. Fakat ünlü sosyal medya platformu bu kararını şimdilik erteledi. Şimdi ise WhatsApp'ta kalanlar ve WhatsApp kullanmaya devam edenler için yeni bir tehlike söz konusu. Bu tehlikenin ismi; WhatsApp virüsü.

Yeni bir WhatsApp virüsü, virüs programı araştırmacısı olarak çalışan Lukas Stefanko'un şaşkınlık veren paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşıma göre WhatsApp virüsü, WhatsApp üzerinden paylaşılan bir link ile kullanıcıları Google Play gibi tasarlanan bir siteye yönlendiriyor. Tabi bu sitenin Google Play ile uzaktan yakından alakası bulunmuyor. Sitedeki sahte 'Huawei Mobile' uygulaması indirilmeye başlandığında ise virüs de cihaza bulaşıyor.

Virüs bulaştığında WhatsApp'tan gelen mesajları otomatik olarak yanıtlamaya başlıyor. Yanıtlarda, yine Google Play ile uzaktan yakından alakası bulunmayan link yer alıyor. Böylece virüs, mesaj atan tüm kişilere gönderiliyor. Onlar da bu linke tıkladığında tuzağa düşenlerin sayısı haliyle artıyor.

Android WhatsApp Worm?



Malware spreads via victim's WhatsApp by automatically replying to any received WhatsApp message notification with a link to malicious Huawei Mobile app.

Message is sent only once per hour to the same contact.

It looks to be adware or subscription scam. https://t.co/NYbh2A9Y6M pic.twitter.com/2tFgLyG94O