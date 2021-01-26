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WhatsApp virüsü uyarısı! Siz de tehlikede olabilirsiniz

26.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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WhatsApp virüsü uyarısı! Siz de tehlikede olabilirsiniz

WhatsAp üzerinden kötü amaçlı bir yazılımın yayıldığı fark edildi. Virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko tarafından ortaya çıkartılan bilgilere göre, WhatsApp virüsü gelen mesajlara otomatik olarak yanıt verdiği için dalga dalga yayılıyor.

WhatsApp son olarak yeni gizlilik sözleşmesi kararı ile gündeme gelmişti. Bu durum pek çok kişinin WhatsApp'tan Telegram, BiP ve Signal gibi WhatsApp alternatifi uygulamalara geçiş yapmasına neden olmuştu. Fakat ünlü sosyal medya platformu bu kararını şimdilik erteledi. Şimdi ise WhatsApp'ta kalanlar ve WhatsApp kullanmaya devam edenler için yeni bir tehlike söz konusu. Bu tehlikenin ismi; WhatsApp virüsü.

WHATSAPP VİRÜSÜ LİNK ARACILIĞIYLA BULAŞIYOR

Yeni bir WhatsApp virüsü, virüs programı araştırmacısı olarak çalışan Lukas Stefanko'un şaşkınlık veren paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşıma göre WhatsApp virüsü, WhatsApp üzerinden paylaşılan bir link ile kullanıcıları Google Play gibi tasarlanan bir siteye yönlendiriyor. Tabi bu sitenin Google Play ile uzaktan yakından alakası bulunmuyor. Sitedeki sahte 'Huawei Mobile' uygulaması indirilmeye başlandığında ise virüs de cihaza bulaşıyor.

WhatsApp değerlendirmesi

OTOMATİK MESAJLA YAYILIYOR

Virüs bulaştığında WhatsApp'tan gelen mesajları otomatik olarak yanıtlamaya başlıyor. Yanıtlarda, yine Google Play ile uzaktan yakından alakası bulunmayan link yer alıyor. Böylece virüs, mesaj atan tüm kişilere gönderiliyor. Onlar da bu linke tıkladığında tuzağa düşenlerin sayısı haliyle artıyor.

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Bu tür mesajlar alan WhatsApp kullanıcılara söz konusu bağlantıya tıklamaması ve gerçek olmaktan uzak herhangi bir dosyayı indirme işlemi gerçekleştirmemesi yönünde uyarılar yapılıyor.

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