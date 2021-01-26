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Signal WhatsApp'laşıyor: WhatsApp'ın bazı özellikleri Signal'e geliyor!

26.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Signal WhatsApp'laşıyor: WhatsApp'ın bazı özellikleri Signal'e geliyor!

Mesajlaşma uygulaması Signal, WhatsApp'ın bazı özelliklerini bünyesine eklemeye hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre, Elon Musk'ın da tavsiye ettiği Signal uygulaması, gizlilik sözleşmesi ile sık sık gündeme gelen WhatsApp'ın kritik özelliklerini kendi kullanıcılarına sunacak.

Signal, WhatsApp'ın gündemi sarsan yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonlarca yeni kullanıcı kazandı. Hatta Elon Musk dahi, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararının gündeme gelmesiyle Twitter hesabından sadece 'Use Signal' (Signal kullanın) yazan bir tweet paylaşmıştı. Bu tweet ile birlikte Signal'in tanınırlığı daha da artmıştı. Telegram ile birlikte Signal WhatsApp'tan göç edenlerin uğrak yeri haline gelmişti. Kullanıcılarının neler istediğinin farkında olan Signal, şimdi ise WhatsApp'tan kendi dünyasına katılan WhatsApp kullanıcılarının aradığı özellikler için kollarını sıvamış durumda.

SİGNAL WHATSAPP'IN ÖZELLİKLERİNİ ALIYOR

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre Signal, WhatsApp ile özdeşleşen bazı kritik özellikleri kendi bünyesine taşıyacak. Bunların arasında animasyonlu çıkartmalar, özel sohbet duvar kağıtları gibi daha çok görselliğe önem veren özellikler bulunurken, özellikle pandemide değeri daha çok anlaşılan görüntülü sohbet için bir iyileştirme de yer alacak.

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SINIR 5'TEN 8'E ÇIKACAK

WhatsApp görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını geçtiğimiz dönemde 8'e çıkartmıştı. Signal'de ise bu sayı 5 ile sınırlıydı. Şimdi ise Signal, WhatsApp gibi görüşmelerdeki katılımcı sayısını 8'e çıkartacak. Signal'in yeni özellikleri iOS ve Android kullanıcılarına ne zaman sunacağı ise bilinmiyor.

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