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WhatsApp, yeni bir özellik geliştiriyor! Dinleyip kontrol edebileceksiniz

03.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ın sesli mesajlar için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Keşfedilenlere göre, sesli mesajlarda farklı oynatma hızlarının kullanılması için çalışan WhatsApp, sesli mesajlar için bir nevi 'kontrol görevi' görecek başka bir özellik daha geliştiriyor.

WhatsApp, yeni bir özellik geliştiriyor! Dinleyip kontrol edebileceksiniz

WhatsApp'tan sesli mesaj göndermek çoğumuzun yaptığı bir eylem. Kimimiz o an mesaj yazmaya vakit bulamadığımız için kimimiz ise ses ile iletişim kurmayı tercih ettiğimiz için WhatsApp'tan sesli mesaj göndermeyi seviyoruz. Fakat sesli mesaj gönderirken bazen hatalı bir mesaj kaydetmemiz söz konusu olabiliyor. İşin ilginci, sadece sesi kaydedip gönderdikten sonra sesli mesajımızda neler söylediğimizi dinleyebiliyoruz. Görünüşe bakılırsa WhatsApp, bu gibi durumları engellemek için harekete geçmiş durumda.

SESLİ MESAJLARI 'GÖZDEN GEÇİR'MENİZİ SAĞLAYACAK

Aktarılanlara göre, WhatsApp, sesli mesajları gözden geçirmeye izin veren yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özellik sayesinde sesli mesajları göndermeden önce dinleyebileceksiniz. Bu yeni özellik, WhatsApp'a sesli mesajı dinlemek için yeni bir ''Gözden Geçir'' butonu ekleyecek. Sesli mesajı kaydettikten sonra bu butona tıklayarak, söz konusu mesajı dinleyip kontrol edebileceksiniz. Böylece mesajı silmek veya göndermek isteyip istemediğinize karar verebileceksiniz.

WhatsApp ses kaydı kontrol aracı

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WHATSAPP YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GETİRECEK?

WhatsApp sesli mesajlarını göndermeden kontrol etmeye yarayacak özelliğin ne zaman geleceği kesin olarak bilinmiyor. Bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor. WhatsApp'ın iOS ve Android için yayınlayacağı gelecek WhatsApp güncellemeleri ile bu özelliği milyonlarca kullanıcının hizmetine sunması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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