WhatsApp, yeni bir özellik geliştiriyor! Dinleyip kontrol edebileceksiniz

WhatsApp'tan sesli mesaj göndermek çoğumuzun yaptığı bir eylem. Kimimiz o an mesaj yazmaya vakit bulamadığımız için kimimiz ise ses ile iletişim kurmayı tercih ettiğimiz için WhatsApp'tan sesli mesaj göndermeyi seviyoruz. Fakat sesli mesaj gönderirken bazen hatalı bir mesaj kaydetmemiz söz konusu olabiliyor. İşin ilginci, sadece sesi kaydedip gönderdikten sonra sesli mesajımızda neler söylediğimizi dinleyebiliyoruz. Görünüşe bakılırsa WhatsApp, bu gibi durumları engellemek için harekete geçmiş durumda.
Aktarılanlara göre, WhatsApp, sesli mesajları gözden geçirmeye izin veren yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özellik sayesinde sesli mesajları göndermeden önce dinleyebileceksiniz. Bu yeni özellik, WhatsApp'a sesli mesajı dinlemek için yeni bir ''Gözden Geçir'' butonu ekleyecek. Sesli mesajı kaydettikten sonra bu butona tıklayarak, söz konusu mesajı dinleyip kontrol edebileceksiniz. Böylece mesajı silmek veya göndermek isteyip istemediğinize karar verebileceksiniz.
WhatsApp sesli mesajlarını göndermeden kontrol etmeye yarayacak özelliğin ne zaman geleceği kesin olarak bilinmiyor. Bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor. WhatsApp'ın iOS ve Android için yayınlayacağı gelecek WhatsApp güncellemeleri ile bu özelliği milyonlarca kullanıcının hizmetine sunması bekleniyor.
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