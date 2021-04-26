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WhatsApp'tan '24 saat' adımı: Silinecekler!

26.04.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, kaybolan mesajlar için 24 saatlik bir seçeneği test ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, bu seçenek etkinleştirildiğinde, WhatsApp kullanıcılarının mesajları 24 saat sonra otomatik olarak silinecek.

WhatsApp'tan '24 saat' adımı: Silinecekler!

WhatsApp kaybolan mesajlar özelliğini geçtiğimiz dönemde kullanıcılarının kullanımına sunmuştu. Böylece kullanıcılar, 7 gün sonra kaybolacak şekilde mesajlaşabilir hale gelmişti. Fakat WhatsApp'ın bu özelliği daha da geliştireceği ortadaydı. Nitekim geliştiriyor da. Zira ortaya çıkan bilgilere göre, WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği için önemli bir iyileştirme yapıyor.

WHATSAPP'TAN KAYBOLAN MESAJLARA '24 SAAT' SEÇENEĞİ

WABetaInfo'nun keşfettiğine göre, WhatsApp kaybolan mesajlara yeni bir seçenek ekleyecek. Bu seçenek, 24 saatte kaybolan mesajlar oluşturulmasını sağlayacak. WhatsApp'ın kişisel ve grup sohbetleri için kaybolan mesajları etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için kullanılan bölüme ekleyeceği 24 saat seçeneği, 7 günlük seçeneğin alternatifi olacak. Yani yeni seçenek 7 günlük kaybolan mesajlar seçeneğinin yerini almayacak ve 7 günlük seçenek, kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam edecek.

WhatsApp kaybolan mesajlar 24 saat seçeneği

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24 SAAT SONRA SİLİNECEKLER

Bir WhatsApp kullanıcısı "24 saat"i seçtiğinde, gönderdiği ve aldığı tüm mesajlar 24 sonra otomatik olarak kaybolacak. Ancak bu özellik henüz geliştirme aşamasında. Yani WhatsApp'ın iOS ve Android sürümlerine ne zaman ekleneceği henüz belli değil. WhatsApp'tan ise konuya dair resmi bir açıklama ise yok.

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sosyal medya whatsapp
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