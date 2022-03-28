Will Smith Oscar'da Chris Rock'a neden tokat attı? sorusunun yanıtı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar konu ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için Will Smith Oscar'da Chris Rock'a neden tokat attı? Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat şaka mı gerçek mi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Oscar Ödül Töreni'nde yaşananları sizler için derledik.

WİLL SMİTH OSCAR'DA CHRİS ROCK'A NEDEN TOKAT ATTI?

Ünlü oyuncu Will Smith, 94'üncü Oscar Ödülleri töreninde yaşanan bir olay nedeniyle gündem oldu.

Oscar Ödül Töreni'nde yaşanan olayın sebebi Chris Rock'ın, Will Smith'ın karısı Jada Pinkett Smith'in saçkıran (alopesi) nedeniyle kısacık kestirdiği saçlarıyla ilgili yaptığı şaka.

Ünlü aktör, törenin sunucusu Chris Rock'ın eşi ile ilgili bir şaka yapınca vurdu.

WİLL SMİTH İLE CHRİS ROCK ARASINDA NE YAŞANDI?

Will Smith'in toıkat attığı Chris Rock ise bu tokat olayından sonra şoke oldu. Ama yine de görevine devam etti.

Yaşananların şaka mı gerçek mi olduğu merak konusu olurken Ramin Setoodeh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayın gerçek olduğunu vurguladı.

WİLL SMİTH'İN CHRİS ROCK'A ATTIĞI TOKAT GERÇEK Mİ ŞAKA MI?

Setoodeh sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" ifadelerine yer verdi.

AKADEMİ'DEN OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE WİLL SMİTH İLE CHRİS ROCK ARASINDA YAŞANAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Geceye damga vuran olay ile ilgili Akademi, sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yaparak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti.

WİLL SMİTH KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Will Smith 25 Eylül 1968 tarihinde Philadelphia, Pensilvanya, ABD'de dünyaya geldi. Tam adı Willard Christopher "Will" Smith, Jr.'dır.

Will Smith, Afrika asıllı ABD'li sinema oyuncusu ve şarkıcıdır.

DJ Jazzy Jeff'le başladığı müzik kariyerini daha sonra solo çalışmalarıyla devam ettiren Will Smith, 3 kez müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Grammy'lerin de sahibi oldu. Büyük bütçeli ve bol efektli blockbuster yapımlarda ağırlıklı olarak aksiyon türünde izleyiciyle buluşan Smith,bir drama oyuncusu olarak da oldukça başarılı olabileceğini ali vePursuit Of Happiness filmlerinde gösterdi. Oyuncu 2 defa Oscar'a aday oldu veGolden Globe'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Tüm dünyanın en sevdiği aktörlerden biri olan Smith'in önemli filmleri arasında Ali, Men In Black, I, Robot, Hitch, Independence Day, Pursuit of Happiness ve Legendbulunmaktadır.

25 Eylül 1968'de dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarakPhiladelphia,Pennsylvania,Amerika'da dünyaya geldi. Annesi Caroline Smith bir okulun yönetim kurulunda görevliydi;babası Willard C Smith Sr. ise buzdolabı üreten bir firmanın sahibiydi. Smith, Afrika asıllı Amerikalı bir aileden geliyordu. Sıkı baptist geleneklerine göre yetiştirilen aktörün anne babası, o henüz 13 yaşındayken boşandılar. Batı Philadelphia'da Wynnefield olarak anılan orta sınıf bir yerleşim biriminde büyüdü. Overbrook High School'a devam eden başarılı bir öğrenciydi. Will Smith küçük yaşlarda bir yıldız gibi davrandığı ve popüler olduğu için Prince lakabı yakıştırıldı. Zira kısa bir süre sonra bu lakap Fresh Prince'e dönüşecek ve Smith uzun seneler bu şekilde anılacaktı.

Ergenlik yıllarında rap müzikle ilgilenmeye başlayan oyuncu, gittiği partilerden birinde Jeffrey 'DJ Jazzy Jeff' Townes ile tanıştı ve ikili ilk gruplarını kurarak müziğe adım attılar. Gruplarının adı kendi lakaplarından oluşan "DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince"di. İlk albümlerinden çıkan "Parents Just Don't Understand" ve "Summertime" isimli single'lar büyük başarı kazandı ve ikili rap kategorisinde o yıl(1988)ilk defa verilecek olan Grammy ödülünün sahibi olarak yeteneklerini tescillediler. Bu harika başlangıç bir yana Smith o dönem Amerika'nın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Massachusetts Institute of Technology(MIT)'dan burs kazanmıştı. Ancak bu konuya hiç ilgi duymayan oyuncu, müzik alannda kariyer yapmak istediği için bursu geri çevirdi.

1990 yılında The Fresh Prince of Bel-Air isimli sit com programını hazırlaması için NBC televizyonundan teklif alan oyuncunun yıldızı parlamaya devam ediyordu. Artık o tüm Amerika'nın tanıyıp sevdiği bir isimdi ve bu yapımcıların da gözünden kaçmıyordu. Zira fazlasıyla sempatik bulunduğu için Hollywood'dan ard arda teklifler almaya başlamıştı. Tarih 1993'ü gösterdiğinde ilk filmi "Six Degrees Of Separation" ile kamera karşısındaydı. Ardından 1995 tarihli Bad Boys geldi. Smith'in blockbuster'larla arası oldukça iyi olacağa benziyordu ki1996 yılında sona eren "The Fresh Prince Of Bel-Air" den sonra "Independence Day" ve "Men In Black" filmlerinde rol alması bunu doğruluyordu. Büyük bütçeli, bol efektli, gişe başarısı yüksek yapımlar sayesinde oyuncu, sinema kariyerinde de emin adımlarla ilerliyordu.

Ancak Smith'in ilk göz ağrısı müzikti ve bir yandan bu konuda da birşeyler yapmak istiyordu. Bu yüzden 1997 yılında ilk stüdyo albümü "Big Willie Style" müzik marketlerdeki yerini aldı. Oyuncu, müzik alanındaki yeteneklerini ilk solo albümünde fazlasıyla gözler önüne seriyordu. Zira Amerika listelerinde 8 numaraya kadar yükselen albüm, "Gettin'Jiggy Wit It", "Men In Black", "Just Two Of Us" ve "Miami" isimli single'larla o yılın en çok sevilen çalışmalarından biri olmuştu. Will Smith, "Gettin' Jiggy Wit It" ile üçüncü kez "En İyi Rap Performansı" dalında verilen Grammy ödülünün sahibi oldu.

1999'da Wild Wild West vizyona girdi ve Smith bu filmde, Kevin Kline ve Salma Hayek'le başrolleri paylaşıyordu. Ticari başarısı yüksek olan film için yaptığı aynı adı taşıyan single Wild Wild West yeni albümü "Willennium"da yer aldı ve çalışma Amerika listelerinde 5 numara oldu.

2000 yapımı "Men In Black Alien Attack"in ardından, 2001 senesinde efsanevi boksör Muhammed Alinin otobiyografik filminde ünlü sporcuyu canlandıran Smith, bu performansıyla Golden Globe törenlerinde iyi erkek oyuncu ödülünü kucakladı. Bu ödül Will Smith'in oyuncluğunda gelebileceği noktanın anlaşılması üzerine önemli bir fikir veriyordu ve Smith ilk Oscar adaylığını da bu karakterle aldı. 2002'de "Born To Reign" adlı 3. albümünü yayınlayan oyuncu-müzisyen, bu albümüyle de Amerika listelerinde 12 numaraya yerleşti. Aynı yıl devam niteliğinde olan "Men In Black II" filminde rol aldı ve "Greatest Hits" adlı derleme albümünü yayınladı.

2004'te I, Robot filmiyle izleyiciyle buluşan oyuncu Interscope Records ile anlaştı ve "Lost & Found" albümünü yayınladı. Albüm, 600,000'lik bir satış yakalayarak Smith'e altın plak kazandırdı. Mary J. Blige ile "Tell Me Why", Snoop Dogg ile de "Pump Ya Brakes" isimli şarkılarda birlikte çalışan oyuncu, ilk single "Switch" ile hayranlarını yine mutlu etmeyi başardı. Smith aynı yıl romantik komedi türünde hatrı sayılır bir başarı elde ettiği Hitch isimli filmle kamera önüne geçti.

Will Smith 2006'da vizyona giren Pursuit Of Happiness adlı filmde oğluyla birlikte başrolleri paylaştı bu kez. Filmografisinde oldukça önemli bir yerde olan yapım Smith'e en iyi erkek oyuncu dalında oscar adaylığı kazandırdı. Zira oyuncu drama türünde Ali'den sonra ilk kez izleyiciyle buluşmuş ve oldukça başarılı bir performans sergilemişti.

9 Mayıs 1992 tarihinde evlendiği ilk eşi Sheree Smith'ten bir çocuğu bulunan Smith 1995'te boşandı. 1997 yılında Jada Pinkett Smith'le evlenen oyuncunun bu evlilikten de 2 çocuğu dünyaya geldi.

WİLL SMİTH'İN EŞİ JADA PİNKETT SMİTH KİMDİR?

Jada Koren Smith 18 Eylül 1971 yılında Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi.

Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır. Oyunculuk yapan Jaden Smith ve şarkıcı Willow Smith'in anneleridir. 2007'de ise müzik kariyerine başladı.

CHRİS ROCK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Chris Rock, 7 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu oılarak 7 Şubat 1965 tarihinde Andrews'ta dünyaya geldi.

Ailesiyle birlikte Brooklyn'e giden Rock,'ın annesi işçi ve öğretmen, babası ise sürücü ve gazete dağıtıcısıydı.

Chris Rock'ın babası Julius 1989 yılıunda hayatını kaybetti. Diğer kardeşleriyse Andre, Tony, Brian, Kenny, Andi ve Jordan'dır.

Chris Rock Eddie Murphy tarafından keşfedildi. Kendisi Murphy'nin büyük bir hayranıydı ve onu kendine rol modeli olarak seçmişti. Chris ilk kez 1985'te New York'ta Catch a Rising Star'da stand up'a başladı. İlk kez Eddie Murphy'yle Beverly Hills Cop Part 2 filminde rol aldı. Chris Rock ilk başarısını 1990'da yaptı, bu zaman o Saturday Night Live'ye girdi. Burada Adam Sandler, Chris Farley, David Spade gibi isimlerle arkadaş oldu. Daha sonra müzik içerikli CB4 filminde ilk başrolünü oynadı ve filmin yapımcılığını da üstlendi. 1994'te ilk HBO özel Stand Up'nı yaptı, yarım saat süren Big Ass Jokes pek fazla bilinmese de Chris Rock'ın ününü artırmada yardımcı oldu. 1995 yılında The Immortals ve Panther filmlerinde rol aldı. Immortals'da biraz komik olan bir rolde çıkan Chris, Panther filmindeyse yine komik olsa da film biraz dramatik içerikliydi.

1997 yılında Chris The Chris Rock Show diye bir program sundu, fazla sürmese de programa Bernie Mac ve Martin Lawrence gibi isimler konuk oldu. 96'da çıkardığı ve yazdığı Rock This! (Rock Bu) kitabıyla kendi komedi tarzını bir kez daha göstermiş oldu.

Eski Stand up'ları Comedy's Dirtiest Dozen'den izlemek mümkündür. İlk HBO özel stand up'ı big ass jokes oldu. 1996'da Bring The Pain isimli bir HBO stand up daha yaptı, insanları çok güldüren fakat küfürler de içeren Bring The Pain'e sonda Adam Sandler, Eddie Murphy, Chris Farley'e özel teşekkür gönderdi. 1999'da Bigger and Blacker ve 2004'te Never Scared stand up'larını yaptı: Rap, uyuşturucu, Tupac, evlilik, hastalıklar vesaire konulara değinen Chrisin Bigger and Blacker stand up'ından Silah kontrol esprisi Oscarlı belgesel Bowling for Columbine'de de yer aldı. Ayrıca Jim Carrey ve Renee Zellwegerin başrolünde oynadığı Ben, kendim ve sevgilim filminde kısa olarak Bring the Pain isimli stand up konserinden sandviç sahnesi göründü. Comedy Central tarafından yapılan tüm zamanların 100 en iyi stand up'ında Chris 5. yerde oldu.

Chris kendisine Steve Martin, Eddie Murphy ve Richard Pryor gibi isimleri örnek alıp ve onları kahraman gibi görmektedir. 1996 yılının 23 Kasımında Malaak Comptonla evlendi. Compton, StyleWorks'de çalışmaktaydı. Ve Chris Rock'la Lola Simone ve Zahra Savannah adında iki kızları oldu.



