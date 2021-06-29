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Windows 11 önizleme sürümü yayınlandı!

29.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Windows 11'in ilk önizleme sürümünü yayınladı. Böylece Windows 11'in önizleme sürümünü indirip deneyimlemek mümkün hale geldi.

Windows 11 önizleme sürümü yayınlandı!

Windows 11 çıktığından beri fazlasıyla konuşuldu. Özellikle PC kullanıcıları, Windows 11'e yükseltme yapıp yapamayacaklarını merak etti. Merak edilen konular arasında elbette Windows 11'in çıkış tarihi de vardı. Hatırlarsanız Windows 11'in çıkış tarihi için ekim ayını gösteren ipuçlarına bile rastlandı. Microsoft son olarak ise yeni bir adım attı.

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WINDOWS 11 İÇİN İLK ÖNİZLEME ÇIKTI

Microsoft Windows 11'in önizleme sürümünü (derleme 22000.51) sundu. Yayınlanan sürüm, Windows 11'in ilk önizleme sürümü olma özelliği taşıyor. Sürümde yine Windows 11 etkinliğinde bahsedilen birçok özellik yer alıyor.

Windows 11 önizleme

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Ayrıca Windows 11'in önizleme sürümünde yenilenen simgeler, elden geçirilen ayarlar bölümü ve en önemlisi birçok açıdan Windows 11'e uygun hale getirilen Microsoft Office de dikkatimizi çekiyor. Microsoft, Windows 11 için yeni bir tasarımla Office uygulamalarının bir önizlemesini de yayınlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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