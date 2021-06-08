WWDC 2021 yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

Morgan Stanley analisti Katy Huberty, MacRumors tarafından yapılan bir araştırma notunda , Apple’ın 7 Haziran’da başlayacak olan WWDC 2021’de yeni bir MacBook’u “muhtemelen” sergileyeceğini iddia ediyor.

Huberty, “Son 12 ayda Apple, yalnızca M1’li yeni Mac’leri (MacBook Air, MacBook Pro 13″ ve Mac Mini) değil, aynı zamanda M1 çipli üst düzey 12.9” iPad Pro’yu da tanıttı. “Bu ivmenin WWDC 2021’e kadar devam etmesini bekliyoruz ve kontrollerimize dayanarak Apple’ın şirket içi tasarlanmış silikon içeren yeni bir MacBook piyasaya sürmesinin muhtemel olduğuna inanıyoruz.”

Apple, M1 MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro’yu piyasaya sürdüğünden beri, kullanıcılar Apple Silikon tabanlı daha fazla cihaz için beklenti içerisindeler.

Huberty ayrıca Apple’ın M2 yongası olan Apple Silicon’un bir sonraki yinelemesini ortaya çıkarma olasılığının olduğunu söyledi. Analist, yeni M2 CPU’nun yeni MacBook’ların ve sevkıyatların kalbi olabileceğini ve 2021’in ikinci yarısında gerçekleşebileceğini ifade etti. Yeniden tasarlanan yeni MacBook’ların 14 ve 16 inç çeşitliliğinde olduğu söyleniyor. MacRumors’un 3 Haziran tarihli raporuna göre, Mini LED ekranlar, bir manyetik güç kablosu, bir SD kart yuvası ve bir HDMI bağlantı noktasının dönüşüne sahip olacaklar .