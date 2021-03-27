Xiaomi 2020’de 10 milyon üst segment telefon sattı!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet koşulları hayli değişti. Huawei’ye uygulanan ambargo, kimi kullanıcıları Xiaomi’ye, kimilerini Samsung’a, kimilerini ise Apple’a yöneltti. Yani Huawei’nin mirası sektörün dev isimleri arasında paylaşıldı.

Fakat bu mirastan en büyük payı Xiaomi aldı. Çinli şirket hem Asya, hem de Avrupa pazarında gücüne güç kattı. Özellikle orta segmentteki satışlarını önemli ölçüde arttıran Xiaomi, üst seviyedeki modellerin üretimine de ağırlık verdi.

2020’de geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla üst segment model geliştiren Xiaomi’nin toplamda 10 milyondan fazla Premium cihaz sattığı açıklandı.

Hali hazırda Premium yani üst segment satışlarında Apple sektör liderliğini elinde bulunduruyor. Üstelik Apple rakiplerine nazaran çok daha fazla satış gerçekleştiriyor.

Fakat Xiaomi’nin bu başarısını da görmezden gelmek olmaz. Görünen o ki önümüzdeki süreçte Çinlii şirket Samsung’u da geride bırakabilir.

Hali hazırda Xiaomi, Huawei’yi zaten geride bırakmış durumda. Çinli üreticinin Android tarafında en fazla üst segment model satan firma olması için önünde sadece Samsung kaldı. Fakat Samsung’un da kolay lokma olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Güney Koreli şirket son dönemde üst segment cihazlarda farklı stratejiler izliyor. Bakalım bu rekabetin sonu nereye varacak.

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