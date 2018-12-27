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Xiaomi Mi Play özellikleri neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin merakla beklenen uygun fiyatlı telefonu Xiaomi Mi Play tanıtıldı. Uygun fiyatına rağmen özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi Mi Play, Android tutkunlarının çok hoşuna gidecek. İşte Xiaomi Mi Play özellikleri!

Xiaomi Mi Play özellikleri neler?

Xioami 2018’in bitmesine sayılı günler kala bile telefon tanıtmaya devam ediyor. Xiaomi, şimdi de uygun fiyatlı telefonu Mi Play ile karşımıza çıktı. Fiyatına rağmen sunduğu özellikler ile dikkat çeken Mi Play, 2019’un başında telefon almak isteyenlerin ilk tercihi olabilir.

Mi Play, 5.84 inç büyüklüğünde Full HD+ ekran ile geliyor. Çentikli olan bu ekran, rakiplerinin aksine çok küçük bir alanı kaplıyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek’in Helio P35 yonga seti yer alıyor. Hemen hemen yeni orta segment telefonlarda yer alan Helio P35’in oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

2.3 GHz hızında çalışan bu işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. Telefonda 64 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Orta segmente göre 64 GB’ın oldukça fazla olduğu sizin de dikkatinizi çekmiştir.
Telefonun kamera bölümünde ise AI destekli f/2.2 değerine sahip 12 Megapiksel + 2 Megapiksel arka kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 8 Megapiksellik kamera bulunuyor.
3.000 mAh kapasiteli bu telefon Çin’de 160 dolara satışa sunuldu. Mi Play’in henüz Avrupa ve Amerika ülkelerine gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Play teknoloji

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