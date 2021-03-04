Xiaomi Redmi Note 10 serisi ile önemli bir yeniliğe imza atıyor

Hem Redmi, hem de Poco ülkemizde dikkat çeken bir müşteri potansiyeline sahip. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bu müşteri potansiyeli daha da artacaktır. Nitekim Xiaomi de buna göre adımlar atıyor.

Hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da Redmi modellerinin fiyat / performans tarafındaki başarısı biliniyor. Nitekim yapılan satışlar da bu başarıyı doğrular nitelikte.

Peki yeni gelecek olan Redmi modelleri kullanıcılara ne gibi yenilikler sunacak? Aslında Xiaomi şimdiye kadar birkaç yenilikten zaten bahsetmişti. Bunlardan birisi Redmi modellerinde 108 MP kamera kurulumunun bulunacağıydı. Diğeri ise daha yüksek yenileme hızına sahip olan ekranlardı.

REDMİ NOTE 10'UN EKRAN PANELİ AÇIKLANDI

Geçtiğimiz gün bu yeniliklerden biri daha ortaya çıktı. Xiaomi’nin resmi hesabından yapılan açıklamada yeni gelecek olan Redmi modellerinde Super AMOLED ekran teknolojisine yer verileceği belirtildi.

Şimdiye kadar gelen Redmi Note serisi cihazlarda hep IPS LCD paneller kullanılıyordu. Dolayısıyla yeni gelecek olan Redmi Note serisi ile birlikte bazı kurallar da değişmiş olacak.