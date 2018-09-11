Xiaomi Türkiye mağazasının açılış tarihi artık belli!

Gelişi hayli olaylı olan Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk mağazasının açılış tarihi belli oldu. Açılış davetiyelerini göndermeye başlayan Xiaomi, Türkiye'deki ilk mağazasını İstanbul'da açacağını duyurmuştu. Vadiİstabul AVM'de açılacak olan mağazanın açılış tarihi de belli oldu.

Xiaomi Türkiye mağazası 16 Eylül'de açılıyor

Resmi davetleri göndermeye başlayan Xiaomi, ilk Mi Store'un açılış tarihi olarak 16 Eylül 2018 Pazar gününü seçti. Xiaomi ve markanın Türkiye temsilcisi Evofone yetkililerinin de hazır bulunacağı mağaza açılışı pazar günü saat 12:00'da gerçekleştirilecek.

Diğer Mi Store'un yeri de belli

Öte yandan diğer Mi Store'un yeri de daha önceden belli olmuştu. Buna göre Türkiye'deki ikinci Xiaomi mağazası yine İstanbul'da olacak. Lokasyon olarak seçilen yer ise İstanbul Forum AVM. Bayrampaşa'da bulunan AVM, metro güzergahı üzerinde bulunması ve etrafında benzer bir yer olmaması ile biliniyor.

Xiaomi'nin Türkiye'ye gelişi olaylı olmuştu

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir basın toplantısı düzenleyen ve resmi olarak Türkiye'deki faaliyetlerine başladığını duyuran marka, temsilci olarak EVOFONE'u seçmişti. Bir süre eski distribütörlerle ilgili tartışmalar yaşanmış ve markanın resmi olarak Türkiye'ye gelmediği iddiaları gündeme gelmişti.

Xiaomi dijital bir marka