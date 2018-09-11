Xiaomi Türkiye mağazasının açılış tarihi artık belli!

Gelişi hayli olaylı olan Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk mağazasının açılış tarihi belli oldu. Açılış davetiyelerini göndermeye başlayan Xiaomi, Türkiye'deki ilk mağazasını İstanbul'da açacağını duyurmuştu. Vadiİstabul AVM'de açılacak olan mağazanın açılış tarihi de belli oldu.
Xiaomi Türkiye mağazası 16 Eylül'de açılıyor
Resmi davetleri göndermeye başlayan Xiaomi, ilk Mi Store'un açılış tarihi olarak 16 Eylül 2018 Pazar gününü seçti. Xiaomi ve markanın Türkiye temsilcisi Evofone yetkililerinin de hazır bulunacağı mağaza açılışı pazar günü saat 12:00'da gerçekleştirilecek.
Diğer Mi Store'un yeri de belli
Öte yandan diğer Mi Store'un yeri de daha önceden belli olmuştu. Buna göre Türkiye'deki ikinci Xiaomi mağazası yine İstanbul'da olacak. Lokasyon olarak seçilen yer ise İstanbul Forum AVM. Bayrampaşa'da bulunan AVM, metro güzergahı üzerinde bulunması ve etrafında benzer bir yer olmaması ile biliniyor.
Xiaomi'nin Türkiye'ye gelişi olaylı olmuştu
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir basın toplantısı düzenleyen ve resmi olarak Türkiye'deki faaliyetlerine başladığını duyuran marka, temsilci olarak EVOFONE'u seçmişti. Bir süre eski distribütörlerle ilgili tartışmalar yaşanmış ve markanın resmi olarak Türkiye'ye gelmediği iddiaları gündeme gelmişti.
Xiaomi dijital bir marka
Dijital bir marka olan Xiaomi, rakiplerinin aksine ülkelerde kendi ekibi ile yapılanmaya gitmiyor. Daha çok hayranlarının desteği ve kendi mağazaları üzerinden satış yapan markanın farklı bir büyüme stratejisi var. Türkiye'de de yıllardır satılan markanın hatırı sayılır bir kitlesi bulunuyor.
Kaynak: Teknolojioku
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi
Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık
İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor
Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!
Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum