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Xperia XZ4 özellikleri netleşti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.12.2018 09:13 | Son Güncelleme

İlk defa geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Xperia XZ4’ün teknik özellikleri netleşti. İşte Sony’in yeni amiral gemisi Xperia XZ4 özellikleri ve diğer detaylar.

Xperia XZ4 özellikleri netleşti

Akıllı telefon pazarının köklü isimlerinden biri olan Sony, şu aralar yeni amiral gemisi modeline yoğunlaşmış durumda. Japonya merkezli teknoloji devi, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde yeni modelini tanıtacak. Muhtemelen Mobil Dünya Kongresi’nde ortaya çıkacak olan yeni Sony modelinin Xperia XZ4 ismiyle tanıtılması bekleniyor.

Xperia XZ4 hakkındaki ilk detaylar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Telefonun tasarımına ait CAD çizimleri sızdırılmış ve böylece XZ4’ün 3 ana kamera ile geldiğini öğrenmiştik. Şimdiyse Xperia XZ4 özellikleri ile ilgili daha fazla bilgiye sahibiz.

Sızdırılan son bilgilere göre Xperia XZ4, Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 855’le gelecek. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan telefonun dahili depolama alanı ise 64GB ile 256GB arasında değişecek.

7.6.5 inç büyüklüğünde 21:9 en boy oranına sahip OLED ekranla gelmesi beklenen Xperia XZ4’ün bu alandaki tedarikçisi ise LG olacak.

3900 mAh boyutunda ortalamanın üzerinde bir pilden beslenecek olan XZ4’ün en önemli özelliği ise 3 ana kameraya sahip olması. Şimdilik bu kameralar hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Xperia XZ4 özellikleri itibariyle kullanıcıları tatmin edebilecek bir cihaz. Tek sorun Sony’nin katı fiyat politikasında ısrarcı olup olmayacağı. Bunu da bekleyip göreceğiz.

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Xperia Sony akıllı telefon

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