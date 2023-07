Ya Çok Seversen'in Ateş'i Kerem Bürsin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kerem Bürsin'in oynadığı diziler

Kerem Bürsin ile ilgili araştırmalar bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek olan Ya Çok Seversen dizisi öncesi hız kazandı. Daha önce oynadığı Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Muhteşem İkili gibi dizilerle adından söz ettiren Kerem Bürsin vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Ya Çok Seversen'in Ateş'i Kerem Bürsin hakkında merak edilenler...

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya’ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD’ye taşınıp Teksas’a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas’ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas'da bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston’a taşındı ve Emerson College'da oyunculuk eğimi aldı. Üniversite bittikten sonra da Los Angeles’a taşındı oyunculuk yapmaya başladı. Her yıl yaz tatillerinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi. Carolyn Pickman ve Eric Morris’ten iki yıl oyunculuk eğitimi aldı. Kuzeninin düğünü için İstanbul’a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı. Kerem Bürsin ilk olarak 2013 yılında yayınlanan “Güneşi Beklerken” isimli dizide başrolde yer aldı. Emre Kınay ve Hande Doğandemir ile oynadığı dizi oldukça ilgi çekti ve ardından 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği “Unutursam Fısılda” adlı sinema filminde Mehmet Günsür, Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler ile başrolü paylaştı. 2017 yılının başında ekranlara gelmeye başlayan Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi kadrosunda da Ali Smith karakteri ile yeniden başrol oynamamıştır. Kerem Bürsin şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Muhteşem İkili adlı dizide Mustafa Kerim Can nam-i diğer MKC karakterine hayat vermiştir. Hande Erçel ile Sen Çal Kapımı dizisinde oynamıştır. Kerem Bürsin 1.79 metre boyunda, 72 kilo ve İkizler burcudur.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİNİN ATEŞ'İ KEREM BÜRSİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

2013-2014 Güneşi Beklerken

2014 Ulan İstanbul

2014-2015 Şeref Meselesi

2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek

2018-2019 Muhteşem İkili

2018 Yaşamayanlar

2020-2021 Aynen Aynen

2020-2021 Sen Çal Kapımı

2023- Ya Çok Seversen