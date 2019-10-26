Yabancı gazeteciler Mevlana Hazretleri’nin Türbesini ziyaret etti

Küresel Gazeteciler Konseyinin (KGK) ev sahipliğinde düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresine katılmak üzere Türkiye’ye gelen 85 ülkeden 160 gazeteci Konya’da Mevlana Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti.

Her sene farklı ülkelerde düzenlenen Dünya Rus Medya Kongresinin 21’ncisi bu sene Türkiye’de gerçekleştiriliyor. KGK’nin organize ettiği Dünya Rus Medyası Kongresine katılmak üzere Türkiye’ye gelen 85 ülkeden Rusca yayın yapan 160 gazeteci Konya’da Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Konya’da sema gösteri izleyen gazeteciler daha sonra Antalya’ya doğru yola çıkacak.

