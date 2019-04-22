Yabancı öğrenciler Düzce'de buluştu

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması", 25 ülkeden üniversite öğrencilerini Düzce'de bir araya getirdi.

Anıtpark Meydanı'nda "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" temasıyla organize edilen etkinlikte, yabancı öğrenciler ülkelerine ait danslar sergiledi.

Yöresel kıyafetleriyle Anıtpark Meydanı'na dolduran yabancı öğrenciler, kurulan stantlarda hediyelik eşya tanıtımı yaptı.

Etkinlikte gerçekleştirilen mehter gösterisi, yabancı öğrencilerin beğenisini topladı.

Programda konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tanımak ve tanıtmak noktasında önemli bir değer olduğunu söyledi.

Dağlı, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde burada yaşadıklarını paylaşacağını aktararak, "Bu arkadaşlarımızla iletişimimiz önemli, onlar bizim misafirimiz, onların başına gelecek her türlü zarar ziyan, sıkıntı, bizim sıkıntımızdır." dedi.

Meydanda renk cümbüşü yaşandığını ifade eden Dağlı, "Burada öğrencilerimiz kendi ülkelerinin kıyafet, oyun ve objelerini halkımıza gösteriyor. Bundan daha güzel bir şey olmaz. İnşallah bu etkinliği önümüzdeki yıllarda da devam ettiririz. 25 ülkeden öğrencimizin burada geleneğini göstermesi gerçekten güzel bir başarıdır." diye konuştu.

Konuşmalar ve gösterilerin ardından Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve protokol üyeleri, etkinlik kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

