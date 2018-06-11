Yabancılar tüp bebek için Türkiye’yi seçiyor

Türkiye’de sağlık turizmi bir hayli öne çıkmış durumda. Sağlık turizmi açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olan Türkiye’ye yılda yaklaşık olarak 750.000 turist geliyor. Bu veri sadece sağlık için ülkeye gelenleri kapsıyor. Bunun yanında gezmeye gelen ve geldiğinde tedavi de olan kişilerin sayısı ile sayı neredeyse bir milyona yaklaşıyor. Türkiye’de tedavi yöntemlerinin diğer ülkelere göre daha gelişmiş olması ve tedavi masraflarının daha düşük olması yabancı hastalar için Türkiye’yi cazibe merkezi haline getiriyor. Komplike ameliyatlardan dikişsiz estetik operasyonlara kadar birçok alanda son derece başarılı uygulamalara sahip merkezler sayesinde sağlık turizmi ülkemizde tatil turizmi ile yarışabilir hale geldi.

Tüp Bebek Tedavisinin Sağlık Turizmindeki Yeri

Türkiye’ye tedavi için gelen turistler arasında tüp bebek tedavisi olmak isteyenlerin sayısı son yıllarda bir hayli artış gösterdi. Özellikle Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden tüp bebek tedavisi için gelen hastaların sayısı %100 arttı. Türkiye’deki tüp bebek tedavilerinin yurt dışındaki tedavilere göre %20-25 daha fazla başarı oranı sağlaması turistlerin ülkemize yoğun ilgi göstermesine neden oluyor. Amerika ve Avrupa’daki tüp bebek tedavileri Türkiye’den yaklaşık olarak 3 - 4 kat daha pahalı olduğu için birçok hasta Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyor. Dünyada başarı oranı olarak beşinci sırada olan Türkiye, tüp bebek tedavisinde ise dünyada dokuzuncu sırada yer alıyor. Türkiye’ye 2023 yılında 1 milyon sağlık turistinin gelmesi ve bu turistlerin yaklaşık olarak 20 milyar dolar gelir getirmesi bekleniyor.