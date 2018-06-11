KADIN

Yabancılar tüp bebek için Türkiye’yi seçiyor

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 11.06.2018 10:50 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, son zamanlarda Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen turist sayısındaki artış ve bu atışın nedenine dair açıklamalarda bulundu.

Yabancılar tüp bebek için Türkiye’yi seçiyor

Türkiye’de sağlık turizmi bir hayli öne çıkmış durumda. Sağlık turizmi açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olan Türkiye’ye yılda yaklaşık olarak 750.000 turist geliyor. Bu veri sadece sağlık için ülkeye gelenleri kapsıyor. Bunun yanında gezmeye gelen ve geldiğinde tedavi de olan kişilerin sayısı ile sayı neredeyse bir milyona yaklaşıyor. Türkiye’de tedavi yöntemlerinin diğer ülkelere göre daha gelişmiş olması ve tedavi masraflarının daha düşük olması yabancı hastalar için Türkiye’yi cazibe merkezi haline getiriyor. Komplike ameliyatlardan dikişsiz estetik operasyonlara kadar birçok alanda son derece başarılı uygulamalara sahip merkezler sayesinde sağlık turizmi ülkemizde tatil turizmi ile yarışabilir hale geldi.

Tüp Bebek Tedavisinin Sağlık Turizmindeki Yeri

Türkiye’ye tedavi için gelen turistler arasında tüp bebek tedavisi olmak isteyenlerin sayısı son yıllarda bir hayli artış gösterdi. Özellikle Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden tüp bebek tedavisi için gelen hastaların sayısı %100 arttı. Türkiye’deki tüp bebek tedavilerinin yurt dışındaki tedavilere göre %20-25 daha fazla başarı oranı sağlaması turistlerin ülkemize yoğun ilgi göstermesine neden oluyor. Amerika ve Avrupa’daki tüp bebek tedavileri Türkiye’den yaklaşık olarak 3 - 4 kat daha pahalı olduğu için birçok hasta Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyor. Dünyada başarı oranı olarak beşinci sırada olan Türkiye, tüp bebek tedavisinde ise dünyada dokuzuncu sırada yer alıyor. Türkiye’ye 2023 yılında 1 milyon sağlık turistinin gelmesi ve bu turistlerin yaklaşık olarak 20 milyar dolar gelir getirmesi bekleniyor.

Diğer Uygulamalar

Türkiye’ye sağlık için gelen turistlerin birçoğu göz tedavileri için geliyor. Göz hastalıklarının yanı sıra estetik uygulamalarında da Türkiye, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Organ nakli ve kanser tedavileri için gelen turist sayıları da geçmiş yıllara göre bir hayli artış gösteriyor. Başta Rusya olmak üzere, Libya, Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan ve Avrupa’dan her yıl birçok hasta Türkiye’yi tercih ediyor. Gelen hastaların tercih ettiği şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip ediyor.

Op. Dr. Seval Taşdemir
** Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
www.fertijin.com.tr
https://www.facebook.com/drsevaltasdemir
https://www.instagram.com/drsevaltasdemir

**

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tüp bebek tedavisi tüp bebek

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Bu 10 pratik öneri hayatınızı kolaylaştıracak

Bu 10 pratik öneri hayatınızı kolaylaştıracak

Siğillerden kurtulmaya yardımcı olan en etkili tedavi yolları

Siğillerden kurtulmaya yardımcı olan en etkili tedavi yolları

Vajinismus kaderiniz olmasın! Evliliğin ilk 1 ayı içerisinde bu problemi çözemiyorsanız...

Vajinismus kaderiniz olmasın! Evliliğin ilk 1 ayı içerisinde bu problemi çözemiyorsanız...

11-17 Haziran haftalık burç yorumları

11-17 Haziran haftalık burç yorumları

İlginizi Çekebilir

Gebeliğin komik gerçekleri

Gebeliğin komik gerçekleri

Çocuk sahibi olmak isteyenler bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmak isteyenler bu hormona dikkat!

Yumurtlama Takibi ile Hamile Kalın

Yumurtlama Takibi ile Hamile Kalın

Hafta hafta gebelik sürecinde bebeğin gelişimi

Hafta hafta gebelik sürecinde bebeğin gelişimi

Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hamileyken yüzmek güvenli mi?

Hamileyken yüzmek güvenli mi?

Anne adayları için 15 yaz tüyosu

Anne adayları için 15 yaz tüyosu

Hamilelikte yaşanan ağrılar ve hafifletme yolları

Hamilelikte yaşanan ağrılar ve hafifletme yolları

Gebelikte yaz mevsimi, Hamilelikle yaz ayları nasıl geçer?

Gebelikte yaz mevsimi, Hamilelikle yaz ayları nasıl geçer?

Hamilelikte ihmal edilen dişler, düşüğe yol açıyor!

Hamilelikte ihmal edilen dişler, düşüğe yol açıyor!

Hamilelikte doğru bilinen 8 yanlış

Hamilelikte doğru bilinen 8 yanlış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.