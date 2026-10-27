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Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta yetiştirebilirsiniz!

Bahçelerin sevilen bitkilerinden lavantanın uzun yıllar sağlıklı kalması için düzenli budama yapılması gerekiyor. Uzmanlara göre budanmayan lavantalar yalnızca 5 yıl yaşayabilirken doğru bakım uygulandığında bitkinin ömrü 20 yılı aşabiliyor.

Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta yetiştirebilirsiniz!
Çiğdem Berfin Sevinç

Bahçe uzmanları, lavantaların yaz sonunda budanmasını öneriyor. Bu işlem, bitkinin sonbaharda yeni yapraklar oluşturmasına ve soğuk havalara karşı daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı oluyor.

Ekim ayında budama yapmayı düşünenlerin ise don riskini dikkate alması gerekiyor. Uzmanlar, havalar soğumaya başladıysa budamayı ilkbaharın sonlarına bırakmayı öneriyor.

Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta yetiştirebilirsiniz! 1

LAVANTA NASIL BUDANIR?

Budama sırasında temiz ve keskin bir makas kullanılması, bitkinin yaklaşık 2,5-5 santimetre kısaltılması öneriliyor. Ancak eski ve odunsu dalların kesilmemesi gerekiyor. Lavanta bu bölümlerden yeniden filizlenmeyebiliyor. Bitkinin kendini yenileyebilmesi için sağlıklı yeşil kısımların korunması önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
lavanta Bahçe balkon çiçek
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