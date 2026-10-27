Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta yetiştirebilirsiniz!

Bahçe uzmanları, lavantaların yaz sonunda budanmasını öneriyor. Bu işlem, bitkinin sonbaharda yeni yapraklar oluşturmasına ve soğuk havalara karşı daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı oluyor.

Ekim ayında budama yapmayı düşünenlerin ise don riskini dikkate alması gerekiyor. Uzmanlar, havalar soğumaya başladıysa budamayı ilkbaharın sonlarına bırakmayı öneriyor.

LAVANTA NASIL BUDANIR?

Budama sırasında temiz ve keskin bir makas kullanılması, bitkinin yaklaşık 2,5-5 santimetre kısaltılması öneriliyor. Ancak eski ve odunsu dalların kesilmemesi gerekiyor. Lavanta bu bölümlerden yeniden filizlenmeyebiliyor. Bitkinin kendini yenileyebilmesi için sağlıklı yeşil kısımların korunması önem taşıyor.