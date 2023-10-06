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Yabani dizisinin Yaman'ı Halit Özgür Sarı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o fenomen dizinin yıldızıymış

06.10.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yabani izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Yabani'nin Yaman'ı Halit Özgür Sarı'nın eski sevgilisi bir dönemin fenomen dizisi Mucize Doktor'un yıldızı çıktı.

Her salı FOX TV'de ekrana gelen Yabani dizisinde Yaman karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Simay Barlas'ın yanı sıra Dolunay Soysert ve Yurdaer Okur gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran Yabani dizisinin yıldızı Halit Özgür Sarı, özel hayatıyla da merak konusu oldu.

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DUYANLAR ŞAŞIRIYOR

Daha önce Hakan Muhafız, Şampiyon, Geçen Yaz ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu, 2022'de FOX TV'de ekrana gelen Gizli Saklı adlı dizide rol aldığı arkadaşıyla aşk yaşamıştı.

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Ünlü oyuncunun o dönem birlikte olduğu ismi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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DİZİDEKİ ROL ARKADAŞIYLA SEVGİLİ OLMUŞTU

Halit Özgür Sarı'nın o dönem gündem olan aşkı Gizli Saklı adlı dizide Naz Arıca karakterini canlandıran oyuncu Sinem Ünsal'dan başkası değil. Sinem Ünsal, Mucize Doktor'da da oynamıştı.

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FİKİR AYRILIĞI NEDENİYLE İLİŞKİLERİNİ BİTİRMİŞLERDİ

Çiftin aşkı kısa sürmüştü. Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalama kararı almıştı.

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