KADIN

Yağ yakmaya yardımcı detoks tarifleri

elif.duzen elif.duzen
BESLENME HABERLERİ  | 28.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kadınların başına dert olan kilo problem daha da ön plana çıkıyor. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kadınlar yağ yakıcı detoks tariflerine başvuruyor.

Yağ yakmaya yardımcı detoks tarifleri

Yağ yaktıran detoks tarifleri
Yağ yaktıran detoks tarifleri ile metabolizmanızı hızlandırmanız ve fazla kilolarınızdan kurtulmanız mümkün.

Limonlu su tarifi

Limonlu suyun da tarifi olur mu diye düşünmemeli ve bu tarifi günlük hayatınıza
adapte etmelisiniz. Limon asidik bir gıda olduğundan midede yaşanan emilimi
rahatlatacak ve sindirim sisteminizi düzenleyerek yağ yakmanıza yardımcı
olacaktır.

Malzemeler:
Yarım litre su
2 adet limon
3 çay kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı:
Limonun suyunu sıkarak yarım litre suya ekledikten sonar elma sirkesinide suya
katarak detoks suyunuzu hazır hale getirebilirsiniz. Tercihen limonun
kabuklarını da detoks suyuna ekleyebilirsiniz.

Nane ve çilekli detoks suyu

Nanenin hazımsızlık ve kabızlık sorunlarına iyi gelmesinin yanı sıra çileğinde
içerdiği lif oranıyla sindirim sistemini hızlandırdığı bilinir.
Malzemeler:
8-10 adet çilek
4 adet nane yaprağı
1 sürahi su

Hazırlanışı:

1 sürahi suyun içine çilekleri doğrayıp ekledikten sonra nane yapraklarını
doğrayabilirsiniz. Burada ki önemli nokta naneleri bıçakla kesip vitaminleri
engellememektir. Mümkün olduğunca naneler elle koparılmalıdır. Malzemeler
sürahiye eklendikten sonra su 2-3 saat aralığında buzdolabında bekletilmelidir.
Malzemelerin vitaminleri suya geçtikten sonra su gün içinde tüketilebilir.

Yeşil smoothie tarifi

Yeşil sebze ve meyveler olan ıspanak, salatalık ve avokado metabolizmayı
hızlandırıp yağ yakmada kadınların en büyük yardımcılarıdır.
Malzemeler:
4-5 yaprak ıspanak
1 adet salatalık
1 yarım soyulmuş avokado

Hazırlanışı:

Sıralanan malzemelerden salatalığı kabuklarıyla birlikte 3-4 parçaya ayırarak,
avokada ve ıspanaklarıda direkt olarak blendera atıp üzerine yarım su bardağı su
veya süt ekleyebilir, sonrasında tercihen bu karışıma badem gibi sağlıklı yağ
içeren yemişlerden 1-2 tane ekleyebilirsiniz.

Tarçın ve elmalı detoks tarifi

Tarçın ve elma vücutta biriken toksinleri vücuttan attığı gibi aynı zamanda
salgılanan insülini baskılayarak yağ yakmaya yardımcı olan harika bir detoks
tarifidir.

Malzemeler:

1 adet elma
1 çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın
1 litre su

Hazırlanışı:

Elmaları dilimledikten sonra tarçınla birlikte suya salabilirsininiz. Sonrasında
beklettiğiniz malzemeleri 1-2 saatin ardından süzerek suyu tüketebilirsiniz.

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