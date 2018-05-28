Yağ yakmaya yardımcı detoks tarifleri

1 sürahi suyun içine çilekleri doğrayıp ekledikten sonra nane yapraklarını doğrayabilirsiniz. Burada ki önemli nokta naneleri bıçakla kesip vitaminleri engellememektir. Mümkün olduğunca naneler elle koparılmalıdır. Malzemeler sürahiye eklendikten sonra su 2-3 saat aralığında buzdolabında bekletilmelidir. Malzemelerin vitaminleri suya geçtikten sonra su gün içinde tüketilebilir.

Limonlu suyun da tarifi olur mu diye düşünmemeli ve bu tarifi günlük hayatınıza adapte etmelisiniz. Limon asidik bir gıda olduğundan midede yaşanan emilimi rahatlatacak ve sindirim sisteminizi düzenleyerek yağ yakmanıza yardımcı olacaktır.

Yağ yaktıran detoks tarifleri Yağ yaktıran detoks tarifleri ile metabolizmanızı hızlandırmanız ve fazla kilolarınızdan kurtulmanız mümkün.

Yeşil smoothie tarifi

Yeşil sebze ve meyveler olan ıspanak, salatalık ve avokado metabolizmayı

hızlandırıp yağ yakmada kadınların en büyük yardımcılarıdır.

Malzemeler:

4-5 yaprak ıspanak

1 adet salatalık

1 yarım soyulmuş avokado

Hazırlanışı:

Sıralanan malzemelerden salatalığı kabuklarıyla birlikte 3-4 parçaya ayırarak,

avokada ve ıspanaklarıda direkt olarak blendera atıp üzerine yarım su bardağı su

veya süt ekleyebilir, sonrasında tercihen bu karışıma badem gibi sağlıklı yağ

içeren yemişlerden 1-2 tane ekleyebilirsiniz.

Tarçın ve elmalı detoks tarifi

Tarçın ve elma vücutta biriken toksinleri vücuttan attığı gibi aynı zamanda

salgılanan insülini baskılayarak yağ yakmaya yardımcı olan harika bir detoks

tarifidir.

Malzemeler:

1 adet elma

1 çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın

1 litre su

Hazırlanışı:

Elmaları dilimledikten sonra tarçınla birlikte suya salabilirsininiz. Sonrasında

beklettiğiniz malzemeleri 1-2 saatin ardından süzerek suyu tüketebilirsiniz.