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Yağları yok ediyor! "Ne yapsam kilo veremiyorum" diyenler dikkat! 2 hafta sonra kendinizi tanıyamayacaksınız

04.12.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Kış depresyonu abur cubur tüketimini arttırıyor. Bu süreçte birçok kişi "Ne yapsam kilo veremiyorum" diyerek dert yanıyor. Fazla kilolarından şikayetçi olan kişiler için en iyi çözüm sağlıklı beslenmenin yanında spor ve egzersiz yapmaktır. Yoğun çalışma saatlerinin yanında olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok kişi egzersiz yapmaktan vazgeçebiliyor. İşte, kilo sorunu olanlar için 2 haftada yağ yaktıran mucize diyet...

Yağları yok ediyor! "Ne yapsam kilo veremiyorum" diyenler dikkat! 2 hafta sonra kendinizi tanıyamayacaksınız

Kilo sorunu yaşayan vatandaşlara ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar sağlıklı beslenme ile düzenli yapılan egzersizin önemine dikkat çekiyor. Kilo sadece dış görüntü açısından değil sağlık konusunda da sakıncalıdır. İşte, göbek yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak o mucize yöntem...

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Düşük karbonhidrat, yüksek oranda yağ ve orta miktarda protein içeren ketojenik diyet kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, vücuttaki yağ depolarının azalmasını yol açıp enerji için gerekli yağ yakımını sağlıyor.

Kan şekerini düzenleyen ketojenik diyette karbonhidrat bulunmamaktadır. Karbonhidrat miktarı; sebze ve yoğurt gibi süt ürünlerinden karşılanır. Uzmanlar ketojenik diyet önerdikleri kişilerin ekmek, makarna, patates gibi nişastalı yiyeceklerden uzak durmasını tavsiye ediyor.

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Diyet 3 ana öğünden oluşuyor. İsteğe göre 1 ara öğün eklenebilir. Ana öğünde; salataların yanına protein tercih edilir. Ara öğünlerde ise yoğurt ve az miktarda yulaf ezmesi tüketilebilir.

KETOJENİK DİYET YAPARKEN BU GIDALARI TÜKETMEYİN!

Portakal, elma, muz, kavun, karpuz, üzüm armut, kiraz, patates, bezelye, pırasa, havuç, bulgur, buğday, pirinç, yulaf, mısır, çavdar, filizlenmiş tahıllar, un, ekmek, simit, tahıl, makarna, yulaf ezmesi, granola, yağsız yoğurt, yağsız süt, krem peynir, az yağlı peynir gibi süt ürünleri, mercimek, nohut, barbunya soya fasulyesi, meyve çayları, meyve suları, şekerli içecekler, gazlı içecekler katejonik diyette yasaktır.

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KETOJENİK DİYETTE YENEBİLECEK GIDALAR

Ton balığı

Somon balığı

Levrek

Çipura

Alabalık

Tavuk

Kıyma

Kuzu eti

Hindi

Sert peynirler

Yumuşak peynirler

Lor peyniri

Salatalık

Ispanak

Mantar

Kabak

Lahana

Karnabahar

KETOJENİK DİYETTE TÜKETİLEBİLECEK İÇECEKLER

Siyah çay

Bitki çayları

Şekersiz kahve

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KETOJENİK BESLENME İÇİN ÖRNEK MENÜ

KAHVALTI

2 yumurta, avokado, salatalık, şekersiz açık çay, yağlı peynir

ARA ÖĞÜN

Badem, ceviz, bitki çayı

ÖĞLE

100-150 gram tavuk/balık eti, yeşil salata

AKŞAM

Diyete uygun sebzelerle sotelenmiş tavuk ve sotelenmiş brokoli.

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